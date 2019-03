Bond kommer til Norge i mars

Den nye James Bond-filmen som spilles inn i Norge har arbeidstittel «Bond 25». Nå kommer Nittedal kommune med flere detaljer om når det skal skje.

Ifølge dokumenter NRK har fått innsyn i skal den delen av filmen som spilles inn i Nittedal spilles inn 25. mars og 2. april.

Da vil det blant annet bli innført et midlertidig restriksjonsområde for lufttrafikk, fordi det vil være helikoptre i området, som flyr i lav høyde, med høy fart. Det har også blitt gitt tillatelse til kjøring med andre motoriserte kjøretøy i området.

I februar avslørte lokalavisene Varingen og Romerikes Blad at en del av innspillingen av den nye filmen skulle skje i Nittedal kommune, rett utenfor Oslo.

Ble møtt med vektere

Mandag meldte lokalavisa Vårt Oslo om at det var satt opp sperringer og telt ved Lutvann i Oslo, og spekulerte i om deler av innspillingen var flyttet fra Nittedal og til Lutvann.

En av dem som har vært ved sperringene på Lutvann er tidligere Ap-politiker Steinar Saghaug. Han sier at han blant annet ble møtt av vektere.

– Jeg har stor glede av James Bond-filmene, og vil ikke fremstå som motstander av at det filmes ved dronningen av alle Markas vann, Lutvann. Men jeg reagerer på å bli møtt av bryske vektere som åpenbart lyver når de påstår det blir tatt statlige vannprøver, sier Saghaug til Vårt Oslo.

Kommunikasjonsdirektør i Oslo kommune, Richard Kongsteien, avviser til Vårt Oslo at det tas vannprøver, men vil ikke kommentere hva det er som skjer.

Daniel Craig spiller hovedrollen i den neste filmen også. Her fra lanseringen av forrige Bond-film. Foto: Michael Sohn / AP

Trodde Bond skulle til Vestlandet

Filmen har blitt tilbudt opptil 47 millioner kroner i statsstøtte for å filme i Norge, fra den såkalte incentivordningen.

Den er ment å trekke flere filmprodusenter til Norge, ved å tilbakebetale 25 prosent av kostnadene det medfører å filme her.

Da det ble kjent at Bond-skaperne hadde søkt ordningen, ble det spekulert i om Bond skulle filme på Vestlandet.

NRK har vært i kontakt med politiet på Vestlandet, som avviser at de har fått noen form for henvendelser fra filmskaperne eller andre knyttet til innspillingen av den 25. Bond-filmen i rekken.

Får elbil

I forbindelse med innspillingen i Nittedal ytret Naturvernforbundet Oslo og Akershus bekymring for miljøkonsekvensen av filminnspillingen i og rundt Nordmarka.

Skal vi tro Bonds nye bilvalg, har imidlertid agent 007 selv blitt langt mer miljøbevisst.

Ifølge den britiske avisa The Guardian har Bond tatt steget videre fra de bensindrevne bilene han har hatt tidligere, og fått seg en helelektrisk Aston Martin Rapide E.

Det skal visstnok være regissør Cary Joji Fukunaga som har vært pådriveren for at Bond skal bli grønnere.

Ifølge The Guardian er de involverte i produksjonen redde for at Bond nå skal bli «for politisk korrekt» når han nå får nullutslippsbil.