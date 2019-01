Bond-filmen kan bruke nesten 200 millioner i Norge: – Tror det planlegges store opptak

– Bond-produsentene har snust på Norge helt siden 70-tallet. At de nå har sendt inn søknad, og fått et rekordhøyt tilskudd, vitner om at de mener alvor. Ifølge mine kilder er det allerede bestemt, sier Morten Steingrimsen, forfatter bak «Den store boken om James Bond».

Den 25. filmen i rekken om verdens mest berømte hemmelige agent fikk fredag tilbud om drøyt 47 millioner kroner for å filme i Norge fra Norsk filminstitutts insentivordning.

Ordningen refunderer inntil én fjerdedel av en films produksjonsutgifter i Norge. Det åpner for at den nye Bond-filmen kan legge igjen snaut 190 millioner kroner, dersom de velger å filme i Norge.

Mener rekordsum vitner om store opptak

Tilskuddet på 47 millioner kroner er rekordhøyt for insentivordningen, som de siste årene har gitt drøyt 40 millioner til «Snømannen» og seks millioner til «Mission Impossible: Fallout».

Steingrimsen mener størrelsen på tilskuddet vitner om at Bond-produsentene planlegger å filme en betydelig del av filmen i Norge.

– Med et så stort beløp er det åpenbart snakk om store opptak. «Mission Impossible» filmet deler av en stor actionscene her. «Snømannen» filmet nesten hele filmen sin i Norge, påpeker han.

Forfatter Morten Steingrimsen mener Bond-produsentene mener alvor med søknaden om opptak i Norge. Foto: Privat

– I tillegg er filmens regissør Cary Fukunaga norgesvenn, og har gjort private opptak i Norge tidligere, sier Steingrimsen.

Han er til daglig markedskoordinator for Canal Digital i Norden, og har et rikt kildenettverk rundt Bond-produksjonen.

Bond-filmen har søkt om støtte gjennom selskapet Truenorth Norway og linjeprodusent Per Henry Borch. Han har tidligere vært i Norge og speidet etter innspillingssteder sammen med Bond-produsentene.

Det har ikke lykkes NRK å komme i kontakt med Borch fredag.

– Norge har én klar fordel

Også redaktør John Berge i Jamesbond.no er sikker på at Bond-produsentene mener alvor med Norges-opptakene, når tilskuddet er så høyt.

Han påpeker at spennende lokasjoner har vært et varemerke for Bond-filmserien, og mener derfor Norge kan ha en klar fordel som innspillingsland.

– Når det er snakk om såpass mye penger, regner jeg det som høyst sannsynlig at Bond-produsentene ønsker å filme i Norge, sier redaktør John Berge i Jamesbond.no Foto: Per Mork / JB Forlag

– De verdensomspennende lokasjonene startet i en tid der det var uvanlig å reise. Nå er det mye vanskeligere å finne steder som ikke er vist på film før. Men siden man i Norge ikke har hatt gode insentivordninger tidligere, er det derfor store deler av landet vårt som aldri er vist internasjonalt før, sier Berge.

Både Steingrimsen og Berge er klare på hvor stort det vil være med et besøk fra Bond i Norge.

– Nåløyet for å lokke til seg en slik innspilling er så trangt. Dette er sammenlignbart med at Norge skulle havnet i fotball-VM, slår Steingrimsen fast.