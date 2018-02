Svensk spenning med distanse

Det innlandet som tittelen henspiller på, refererer til tynt befolkede områder i Nord-Sverige – Sorsele, Gällivare, men også Kåbtåjaure, det sted Sverige som boken kaller en utilgjengelighetspol – et sted som «befinner seg så langt unna sivilisasjonens utmarker man kan komme». Handlingen foregår i november måned, med snø og mange kalde grader som konsekvens. Veldige mengder snø.

Arne Dahl er et pseudonym for Jan Arnald. Han debuterte 1988 og har først og fremst gitt ut 11 bøker om A-gruppen, en spesialgruppe innenfor det svenske rikspolitiet som stelte med internasjonal kriminalitet. De beste av A-gruppebøkene er riktig gode, tilnærmet tradisjonelle politiromaner, med referanser til stilskaperne Sjöwall & Wahlöö. Nå er det altså Sam Berger og Molly Blom som gjelder.

«Innland» viderefører handlingen i «Utmarker», Arne Dahls første bok om Berger og Blom. De to har gått under jorda, etter at de selv blir mål for både etterforskning og forfølgelse. Sam sporet helt av, var på vei inn i en suicidal psykose etter at en kollega de samarbeidet med ble myrdet. Molly tok grep og fikk dem i skjul.

Seriemord

Leseren forstår tidlig at minst en seriemorder går løs, at et feilgrep i en tidligere etterforskning kan være en årsak. Samtidig ser det ut til at krefter i det svenske sikkerhetspolitiet Säpo er villige til å investere mye i å stoppe de to etterforskerne. Hvem kan de stole på? Kan Sam stole på Molly? På en svært kort liste over pålitelige står egentlig bare ett navn – Bergers tidligere kollega Deer, Desiré Rosenkvist.

Arne Dahl er en effektiv forteller, han kan turnere sine plott, legge elementene over og under hverandre, foran og bak. De mange beskrivelsene av strabaser, slit er realistiske. Volden flyter fritt, grafisk og ofte overtydelig. Historien og plottet er innfløkt og leseren utfordres til å følge med.

Boken er med andre velskrevet, velkonstruert og det meste annet man kan si om en bok som begynner med vel-. Når jeg allikevel ikke er helt begeistret, er det kanskje urettferdig overfor en roman som først og fremst er en teknisk god thriller som holder et høyt spenningsnivå. Tross all realisme i fortelling og beskrivelse, tross selveste Säpos nærvær: «Innland» er i stor grad frakoblet en virkelighet utenfor romanen. Det til tross for at boken inneholder mange ingredienser som lokker og ber om problematisering eller refleksjon. En slik kritikk vil riktignok ramme svært mange thrillere i vår tid, ikke minst når seriemord er inkludert. En konstruert, nesten søkt, årsaksrekke bak den sterke voldsbruken bidrar til denne fremmedgjøringen. Men for all del, er det spenning du vi ha, så finnes den i «Innland».

Passer for deg som:

vil ha en spennende thriller, tolererer grov vold og ikke krever altfor mye av premissene

