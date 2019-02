Lysende om døden – og livet

Farfar er gammel og gretten. Pappa gidder knapt å besøke ham. Men barnebarnet liker den sinte gubben. At han blir sint, gjør livet mer spennende.

Så rart det er at løvet lyser på sitt vakreste like før det faller av, skriver Ulf Stark. Visste han selv at han snart var på vei ut av livet? Farfar er i alle fall på vei et annet sted. Han drømmer om å se igjen Farmor, som han har savnet sårt siden hun døde.

Et umake par

Nå ligger Farfar på sykehuset. Han har brukket lårhalsen. Hjertet er heller ikke lenger hva det var. For mannen som viet sitt liv til å grave, snekre og mekke, og som har vært «Maskinsjef for all verdens skip» er ikke et stillesittende liv noe liv. Da er det godt å ha et barnebarn som tar deg med på rømmen!

Det er barnebarnet som forteller, Vesle-Gottfrid, som Farfar kaller ham, enda det er et mellomnavn ingen andre bruker. Men Gottfrid er Farfars fornavn. Også i navnet hører de to sammen.

Det drysser mild magi over Ulf Starks siste bok. For hadde en liten pjokk greid å lure foreldrene til å tro at han skal på helgetur med fotball-laget mens han egentlig tar farfar med seg på eventyr? Hadde det utslitte farfarhjertet tålt påkjenningen opp bakkene til sommerhuset? Og hadde nå virkelig en tiåring brydd seg så mye om sin sinte og bannende bestefar?

Språklig musikalitet

Ja, i fiksjonen er alt mulig, og i Ulf Starks usentimentale språk blir vennskapet mellom de to så fint som det kan få blitt. Særlig lesere med noen år på baken vil kunne ta til seg Starks lune humor.

Historie og språk er så gjennomarbeidet at jeg helt uavhengig av den rørende historien, blir varm om anmelderhjertet.

Når farfars snorking mot slutten av boken høres ut som et skip som starter motoren før det skal legge fra kai, da blir jeg lykkelig. Stark utviser ekstrem presisjon og utporsjonerer dobbeltbunnede utsagn i akkurat passelige doser.

Line Almhjells oversettelse til norsk er stødig og god.

Skaper lys av mørket

«Rømlingene» er illustrert av Kitty Crowther. Kritt-tegningene hennes fyller 15 av de 140 sidene, men det føles som om de er mange flere. Hver tegning er mettet med følelser, enten de uttrykker sinne, sorg eller savn. Omslaget viser Gottfrid og Farfar på sommerøya, skuende utover en høstfarget skjærgård med en Munch-aktig himmel i vest. Gjennom hele fortellingen er høstfargene like sterke og flammende som Farfars misfornøyde ansikt.

Jo nærmere døden Farfar kommer, jo nærmere Farmor og en mulig himmel, jo lysere blir fargepaletten.

«Rømlingene» er en barnebok. Passer den for 10-12-åringer? Ja! Boken gir en følelse av mestring, her er en gutt som tar livet i egne hender og tyr til hvite løgner, om det så må til. Stark og Crowther har levert en personlig fortelling om mot, minner – og om kjærlighet.

