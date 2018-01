Klassisk, men polert spenning

Barnepsykologen Anna Fox har vært gjennom en svært traumatisk opplevelse – hva som skjedde får leseren sakte rede på. Resultatet er en lammende redsel for åpne plasser, agorafobi: Hun våger seg ikke ut av huset, lever i stedet et slags liv på nettet – i tillegg til å dyrke sin lidenskap for gamle spenningsfilmer. Ved hjelp av et digitalt kamera og en kraftig zoom, fordriver hun tid med å følge naboenes gjøren og laden. En dag ser hun – tror hun at hun ser – kvinnen i nabohuset bli myrdet. Hva skal hun gjøre? Vil hun bli trodd.

Hilsen til Hitchcock

Politiet og verden omkring Anna Fox fører sterke bevis for at hun tar feil, at det hele har foregått i hennes arme hode, at naboen lever i beste velgående. Fullt så enkelt er det selvsagt ikke – da hadde dette ikke vært en krimroman med spenningskurve. Slutten kommer med store mengder drama og en løsning som for den spenningssøkende leseren er tilfredsstillende – om ikke HELT overraskende.

Gamle filmer, filmestetikk og ikke minst James Stewart som fotografen Jeff Jefferies i Hitchcocks «Vinduet mot bakgården», er nærmest bifigurer i denne boken. «Kvinnen i vinduet» kan da også leses som nettopp en hilsen til hatten – til Hitchcock, til den klassiske noir-filmen, som til Lauren Bacall, Ingrid Bergman, Humphrey Bogart og alle de andre.

Det blir film av slikt

Boken er velskrevet. Plottet er gjennomtenkt og holder nødvendige mengder vann. Fortellingen om Anna Fox er trygt plassert i hvit, amerikansk og velbeslått øvre middelklasse. Det gir fortellingen en litt irriterende glatthet og avstand til en mer virkelig verden. Debuterende forfatter A.J. Finn ser ingen grunn til å forklare hvordan Anna klarer å opprettholde levestandarden gjennom nesten et års isolasjon, uten arbeid – med digert hus, et solid forbruk av merlot-vin, medikamenter og hyppige lege- og terapeutavtaler. Svaret er sikkert forsikring, men fraværet av gammeldagse hverdagsproblemer skaper en avstand som minner mer om Agatha Christie enn den 30- og 40-tallets amerikanske noir-tradisjon som boken hyller.

Boken er som sagt full av referanser til gammel film. Den er samtidig skrevet som en film – ikke uvanlig for de virkelig store krimselgerne fra USA i våre dager. «Kvinnen i vinduet» er da også i ferd med å bli film, allerede før trykksverten er tørr i verden for øvrig.

Passer for deg som:

liker gamle spenningsfilmer

