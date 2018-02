– Det beste som har skjedd meg!

Juryen har talt:

Rita Paramalingam, Zeshan Shakar, Runa Fjellanger eller Bendik Vada ga ut den beste debuten i 2017.

Siden første gang prisen ble delt ut i 1964, har blant andre kjente forfattere som Jan Erik Vold, Lars Saabye Christensen, Carl Frode Tiller, Karin Fossum og Trude Marstein fått utmerkelsen.

Det sitter bare forfattere i juryen. Og det å bli verdsatt av kollegaer gir nok prisen en egen glans, mener NRKs anmelder Knut Hoem. Lista over tidligere vinnere som har blitt store forfattere forteller oss også at juryen har teft, og kanskje føler vinneren et ekstra ansvar for å følge opp?

Dette er de fire nominerte bøkene:

1. «Tante Ulrikkes vei» (roman)

FORFATTER: Zeshan Shakar

Zeshan Shakar FORLAG: Gyldendal

Forfatteren om nominasjonen:

– Gratulerer!

– Takk, veldig kult!

– Hvis jeg sier Carl Frode Tiller, Trude Marstein, Roy Jacobsen, Lars Saabye Christensen, Karin Fossum og Jan Erik Vold, hva tenker du da?

– Det føles nesten litt skummelt. Det er store sko å fylle. Dette er den mest prestisjefylte prisen for debutanter, så det er veldig kult å bli nominert. Lista med tidligere vinnere viser at de (juryen) er gode til å ta tempen på forfatterskap, så det styrker selvtilliten og trua på meg selv. Det er et stort og fint klapp på skulderen. Alle liker å bli sett.

«Tante Ulrikkes vei» handler om: Gjennom de unge mennenes tilbakeblikk på barndom og oppvekst i Tante Ulrikkes vei på Stovner i Oslo, tegnes et bilde av den sosiale virkeligheten i en norsk drabantby på 80-, 90-, og 00-tallet.

Plutselig er den her: Den sterke, viktige og kunstnerisk vellykkede romanen om hvordan det kan være å vokse opp som norskfødt barn av første generasjons innvandrere i drabantby-Oslo. Les anmeldelse i VG.

Vaks opp utan bokhylle – blei forfattar. Zeshan Shakar (35) trassa alle odds. No vil han inspirere andre til å tråkke på statistikken. Les NRKs sak om Shakar

Juryen om boken: «Tematikken er tilsynelatende enkel og kan overordnet sett sies å handle om sosial ulikhet. Romanen stiller imidlertid grunnleggende og komplekse spørsmål av både eksistensiell og politisk art. Forfatteren setter på særegent vis ulike språkpraksiser opp mot hverandre og får på den måten fram personenes forskjellige perspektiv. Tante Ulrikkes vei er en oppvekstskildring vi ikke helt har sett før.»

2. «På motorveiene» (roman)

FORFATTER: Runa Fjellanger

Runa Fjellanger FORLAG: Oktober

Forfatteren om nominasjonen:

– Gratulerer!

– Takk! Det føles veldig, veldig godt. Jeg tror jeg kan si at dette er det beste som har skjedd meg. Det er innmari stas. Dessuten er det en stor ære at såpass erfarne lesere har valgt ut meg. Jeg har lest de tre andre nominerte selv, og synes de er verdige vinnere, så jeg vil ikke ta det spesielt tungt om jeg ikke vinner.

– Det er jo heller ikke sånn at Forfatterforeningen var nødt til å nominere fire, så det er utrolig ærefullt å bli nominert, det er en stor seier i seg selv.

– Hvis jeg sier Carl Frode Tiller, Trude Marstein, Roy Jacobsen, Lars Saabye Christensen, Karin Fossum og Jan Erik Vold, hva tenker du da?

– Det er fint å ha noe å strekke seg etter. Det er helt sjukt å tenke på, og en god motivasjon til å fortsette å skrive.

«På motorveiene» handler om: Anna og Ida drar på biltur gjennom Europa. Som barn dro Anna langs de samme veiene på ferie med foreldrene sine, og de to reisene krysser hverandre. Det finnes et utprøvende kjærlighetsforholdet mellom Anna og Ida.

Litterært veigrep. Runa Fjellangers debutroman oppleves som ung og litt uferdig, men har et sterkt driv og en overbevisende og rytmisk fortellerstil. Les anmeldelse i Dagsavisen (betalingsmur)

Juryen om boken: «Noe av det særegne ved romanen er den direkte fortellermåten, som gir et usentimentalt bilde av hovedpersonen. Språket er konkret og knyttet til detaljer i motellrommene og beskrivelser av kroppskontakten mellom de to unge kvinnene. Samtidig er tempoet høyt, framoverdrevet og speiler motorveiens og bilkjøringens monotoni. Dette er en sikker og helhetlig komponert roman, som enkelt og uten store fakter lar oss ane at det finnes nyanser i Annas fortid som kan forklare hennes overskridende adferd i nåtid.»

3. «Vak» (diktsamling)

FORFATTER: Bendik Vada

FORLAG: Oktober

Forfatteren om nominasjonen:

– Gratulerer!

– Tusen takk! Det er enormt stort å få en så stor anerkjennelse så tidlig i karrieren. Flott at boka blir aktualisert igjen, og jeg håper flere ønsker å lese den nå, for første gang, eller på nytt.

– Hvis jeg sier Carl Frode Tiller, Trude Marstein, Roy Jacobsen, Lars Saabye Christensen, Karin Fossum og Jan Erik Vold, hva tenker du da?

– Hmm. Det er tidligere vinnere. Det er tydelig at det finnes mange forfatter som har debutert med en god bok! Det er et meget celebert selskap og det motiverer veldig. Denne prisen står høyt for meg. Det er en fin pris som løfter fram debutanter og med en svært kompetent jury som kan litteratur.

«Vak» handler om: En ung mann forlater en hytte på fjellet, der han har bodd sammen med en kvinne. Han går over myr og myke sletter, klatrer høyt i tynn luft og ser skifer gli ut under seg. Diktene kretser rundt størrelser som skaperkraft, tilblivelse og reproduksjon.

Mennesket i naturen, naturen i mennesket. Bendik Vadas minimalistiske debutdikt skaper rom og ro til å fundere over at også menneskje er spede spirar som treng ein stad å stå. Les anmeldelse i Littkritikk

Juryen om boken: «Det fortelles om en gran som faller og en fler-og-åtti år gammel hytte, og man ser for seg gammalgrana som må vike plassen for ny skog, et bilde på at kommende generasjoner tar over det folk før dem har bygget. Et ungt par bor i hytta, et du som vil ha barn og «spre slekta», og et jeg som forlater stedet og begir seg ut i en natur han både kjemper mot og går i ett med. Han kan «bevege kampesteina med hundkjæks», men også «reise ei hytte på tre daga». «Æ tegne mæ sjøl», sier han, «æ kan lag mæ». Kraften i Vadas dikt oppleves uløselig knyttet til trønderdialekta, som er det språket jegets landskap trer fram i, oppvekststedet. Vak er en original debut, men også klassisk i den forstand at den både handler om å skape seg selv, noe nytt, og å finne sin plass i tradisjonen.»

4. «La meg bli med deg» (roman)

FORFATTER: Rita Paramalingam

Rita Paramalingam FORLAG: Oktober

Forfatteren om nominasjonen:

– Gratulerer!

– Dette er kjempestort og en utrolig anerkjennelse. Jeg føler meg så heldig som blir nominert. Jeg føler meg forstått, sett og hørt.

– Hvis jeg sier Carl Frode Tiller, Trude Marstein, Roy Jacobsen, Lars Saabye Christensen, Karin Fossum og Jan Erik Vold, hva tenker du da?

– Jeg tenker at alle debutanter kjenner til prisen, jeg har fulgt med på hvem som har vunnet den tidligere. Derfor tenker jeg at bare det å være nominert i seg selv kan bety mye. Det å bli sett så tidlig av det litterære råd – de som leser alt som gis ut i Norge – det er veldig fint. Jeg tror denne prisen betyr veldig mye for unge forfattere.

– Jeg er veldig motivert nå, og setter meg rett ned for å fortsette på den nye boka. Jeg regner ikke med å vinne prisen, og skal bruke tiden framover til å skrive.

«La meg bli med deg» handler om: Lara er en jente i tenårene, som forsøker å ta vare på seg selv og lillebroren Felix. Moren deres er ikke i stand til å gi dem nok omsorg, og har dessuten en voldelig kjæreste som forgriper seg seksuelt på Lara. Alt dette påvirker Laras forhold til venninnen Signe, som hun svikter i et viktig øyeblikk.

Omsorgssvikt. En roman om et viktig tema, hvor handlingen litt for ofte blir mer gripende enn teksten i seg selv. Les anmeldelse i LIttkritkk

Ville fortelle om noen som totalt faller utenfor. – Det skal mye kunnskap til før du klarer å egentlig definere en voldtekt, sier forfatterdebutanten Rita Paramalingam. Les NRKs sak om forfatterdebuten her

Juryen om boken: «Språket er lavmælt og konstaterende, selv om det skildrer følelsesmessig sterkt ladde situasjoner. Forfatteren skriver enkelt om komplekse psykologiske mekanismer, og viser hvordan et menneske som blir sveket selv kan komme til å svikte. Skildringen av søskenkjærligheten i denne romanen gjør sterkt inntrykk, og forfatterens evne til å skape originale bilder, gjør at dette er en fortelling man ikke så lett glemmer.»