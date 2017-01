Ekspertenes tips: Dette er de beste true crime–bøkene

Eirik Jensen og Gjermund Cappelen har knapt sittet en uke i Oslo tingrett, men historien om de to har allerede rukket å bli til én selvbiografisk roman og én podkast. Flere true crime-historier skal det trolig bli, for rettssaken følges tett av både forfatter Torgrim Eggen og filmskaper Ulrik Imtiaz Rolfsen.

På Jensen-sakens første dag forklarte «hovedrolleinnhaveren» seg om våpen og penger som ble funnet i veggen i garasjen hjemme på Nesodden.

– Jeg har alltid tenkt på fluktbaner for meg selv og andre. Det høres ut som en dårlig roman, men det er sant. Jeg har hatt våpen og penger tilgjengelig, fordi når det først skjer, så skjer det så fort, sa Eirik Jensen i retten.

Om Torgrim Eggens kommende roman om Eirik Jensen blir god får tiden vise. Her er imidlertid en liste med true crime-bøker som er gode:

Knut Nærum anbefaler:

Den folkekjære komikeren har i en årrekke suplert krimmen med satire og humor. I den mer hardtslående true crime-kategorien anbefaler han følgende bøker:

«The Shadow of Death» handler om seriedrapene som ble begått rundt New Hampshire og Vermont på midten av 1980-tallet. Fra 1984 ble minst seks unge jenter og kvinner funnet drept på lignende måte. Ginsburg fremkaller et ytterst detaljert bilde av etterforskningen gjennom livene til de pårørende, etterforskerne, psykologene og beboerne i området der forbrytelsene fant sted.

– Ikke bare spennende, men også godt og grundig om belastningen for både etterlatte og etterforskere, forklarer Nærum.

Fortellingen til «Bad boy» Trond Einar Frednes ble skrevet fra fengselscellen, notater Frednes senere ga til Jørn Lier Horst.

«Bad boy» handler om Trond Einar Frednes´ liv som torpedo i Larvik. Romanen har form av en samtale mellom Frednes og daværende politietterforsker Jørn Lier Horst. Sammen skriver politi og skurk fram historien om et liv som begynte med omsorgssvikt og endte i fengselsstraff. Boka skildrer i tro true crime-tradisjon «bad boyens» konstante dilemma: å komme seg fri med livet i behold.

– En sterk norsk roman om organisert kriminalitet i Norge og hva som kan få noen til å bli forbrytere, sier Nærum.

Brita Møystad Engseth anbefaler:

Den profilerte filmkritikeren trekker frem eldre, amerikanske true crime-bøker som lar purken og skurken komme grundig til orde.

«Silent Rage» er historien om en av USAs mest notoriske seriemordere, Carroll Edward «Eddie» Cole. Oppdratt av en voldelig mor og evneveik far begikk Cole sitt første drap allerede som tiåring. Det var det første offeret av minst 14 kvinner. Beretningen om Cole er skitten og monstrøs. I sin psykose beskjeftiget han seg med voldtekter, nekrofili og kannibalisme. Eddie Cole forteller sin historie i 32 intervjuer gjort av Michael Newton – fra barndomsruinene til fengselscellen.

– Populærkulturen foretrekker smarte, sexy og vittige seriemordere. Figurer vi kan beundre og bli underholdt av – som Dexter eller Hannibal Lecter – seriemordere med ære og en viss selvkontroll. Michael Newtons bok om Carroll Edward Cole viser oss at det ikke finnes noe sexy, smart eller underholdende ved menn som dreper for lystens skyld.

«Mind Hunter» er en selvbiografisk roman skrevet av John Douglas selv, som dedikerte hele sitt liv til å jakte drapsmenn.

Spesialagent John Douglas skriver i «Mind Hunter» om jakten på noen av de mest sadistiske kriminelle vesten noensinne har sett. Gjennom intervjuer og konfrontasjoner med blant annet Charles Manson, Richard Speck og John Wayne Gacy, undersøker Douglas den kriminelles motiv og mentalitet. Boken er en beretning om Douglas' liv, om et parallelt liv mellom sadisme og hvite stakittgjerder og om hvordan FBIs avdeling for «gjerningsmanns-analyse» ble bygget opp.

– John Douglas' unike evne til å sette seg inn i og forstå de grusomste drapsmenns sinn, blir starten på FBIs mest kjente avdeling. Men det er også en evne som ødelegger og forgifter alt rundt ham: når barna hans får skrubbsår på kneet og gråter blir han irritert, fordi han noen uker før har vært på et åsted hvor noen hadde delt opp et barn med øks.

Møystad Engseth kan også fortelle at Netflix har kjøpt rettighetene til boken, og er i samtaler med regissør David Fincher om en filmversjon.

Christian René Wold anbefaler:

Debutforfatteren og skuespilleren er i slutten av februar aktuell med gangsterromanen «Klovnejakten». Boken er løst basert på virkelige hendelser.

Politi og røver er et journalistisk og sosiologisk håndtverk, der Østli, som deltagende observatør setter A4-hverdagen opp mot den kriminelles hverdag.

I «Politi og røver» fortelles historien om hvordan en liten gjeng fra Tveita ble Norges mest framtredende, organiserte ransbande. På jakt etter hvordan Munch-tyveriet og dermed også NOKAS-ranet lot seg gjennomføre, fulgte Kjetil Stensvik Østli politispaneren Johnny Brenna og ranstiltalte Petter R. Hansen i tre år. Gjennom politiets, røverens og journalistens historier viser Østli en mannsrolle i endring, der det ultramaskuline, adrenalinssøkende idealet får mindre og mindre plass i hverdagen.

– Leseren får se livet på begge sider av gjerdet, noe som gir et helhetsinntrykk av stort sett ubeskrevne miljøer. Østli har en veldig god penn, og fra 80-tallet, der tusenlappene fløt og fram til i dag, beskriver han kriminalitet i et samfunn som endres.

Jørn Lier Horst anbefaler:

Krimforfatteren med bakgrunn som politietteforsker bidro selv til true crime-sjangeren med «Bad boy» i 2015. Likevel har han siden sin debut i 2004 trukket historier fra sitt virke som politimann inn i eget krimunivers. Spesielt med debutromanen «Nøkkelvitne» viste Horst hvor betydningsfull true crime-litteratur kan være i det virkelige liv. Boka handlet om hans egen etterforskning av drapet på Ronald Ramm i 1995. Oppmerksomheten rundt utgivelsen gjorde at politiet fikk inn såpass mange nye tips at saken ble gjenopptatt. (Saken er fortsatt uløst.)

Til den dag i dag er den lille byen Holcombe i Kansas en turistattraksjon takket være Truman Capote. Foto: Penguin

Holcomb, Kansas, 15. november, 1959: Familien Clutter på seks blir brutalt drept av fire hagleskudd i eget hjem. Motivet var et mysterie, sporene likeså. Hjemme i New York leser forfatter Truman Capote en notis om mordet i avisen og reiser 1700 km til Holcomb for å undersøke saken nærmere. Capotes engasjement og involvering i saken gjorde at drapsmennene Perry Smith and Dick Hickock ble funnet, dømt og henrettet. I romanen la Capote tilsynelatende ingenting imellom da han beskrev drapene på «Clutterne», og hans skildringer har i senere tid blitt omtalt som sadistisk sensasjonisme eller beint frem «porno-violence». «In cold blood» er en fortelling om mennesker nederst på rangstigen, om empati og apati og om amerikansk vold.

– En trollbindende og smått klaustrofobisk gjenfortelling av drapet på hvetebonden Herbert Clutter, hans invalide kone og deres to barn. Boka regnes som et av de første eksemplene på sjangeren true crime. Et «must read» for sjangerentusiaster.

I etterkant av at Per Liland hadde sonet hele dommen for øksedrapet i Fredrikstad 1969, ble han i 1994 frifunnet. Lilandsaken er et av Norges mest kjente justismord.

I «Øksedrapene i lille helvete» legger journalist og privatetterforsker Tore Sandberg frem dobbeltdrapet som ble begått i Fredrikstad lille julaften, 1969. Per Liland ble dømt for drapet, men saken ble gjenopptatt, blant annet på bakgrunn av opplysninger som kom fram i boken. Liland ble frikjent i runde to – etter at han hadde sonet ferdig dommen.

– Forbilledlig journalistisk arbeid ligger bak boken som var med på å avdekke justismordet på Per Liland, sier Lier Horst.

Anbefalt videre lytting:

Eirik Jensen risikerer opp mot 21 år i fengsel dersom han blir dømt under rettssaken i Oslo tingrett som startet mandag 9. januar 2017.

Purk eller skurk? Hvem er egentlig Eirik Jensen? Hør NRK Nyheters nye podkast «Purk eller skurk».