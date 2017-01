Dag Johan Haugerud vant P2-lytternes romanpris

– Kødder du? svarte Dag Johan Haugerud umiddelbart på sms-en fra NRK om at han var årets vinner av P2-lytternes romanpris.

Dag Johan Haugeruds «Enkle atonale stykker for barn» fikk P2-lytternes romanpris.

Da hadde NRK i flere dager prøvd å få tak i forfatteren, uten å lykkes. Telefonskrekk, kunne man jo forestille seg. Spesielt når denne typen skrekk spiller en ikke ubetydelig rolle i «Enkle atonale stykker for barn». Men det avkrefter forfatteren når NRK til slutt får en telefonsamtale med ham.

– Jeg har rett og slett vært opptatt med å klippe film. Da svarer jeg ikke på telefonen, sier forfatteren, som synes det er veldig stas å få P2-lytternes romanpris.

– Bare det å bli nominert var veldig morsomt. Jeg synes det er helt utrolig å stå igjen som vinner når de andre nominerte forfatterne er så bra, sier han.

Årets mest forunderlige og tankevekkende roman. Knut Hoem / Anmeldelsen av «Enkle atonale stykker for barn»

Lytterjuryen: – En forunderlig roman

I en svært jevn finale, hvor lytterjuryen måtte stemme to ganger, var det altså Dag Johan Haugeruds «Enkle atonale stykker for barn» som tok seieren foran «Havende» av Gunstein Bakke og «Arv og miljø» av Vigdis Hjorth.

Lone Sjøli i lytterjuryen beskriver «Enkle atonale stykker for barn» som en forunderlig roman om folk som snakker forbi hverandre. Foto: Arild Jonsjord / NRK

Innledningsvis i jurydiskusjonen beskrev Lone Sjøli boken som en forunderlig roman om folk som snakker forbi hverandre.

Det er en tematikk Haugerud har vært opptatt av.

– Tenk at man kan ha en helt vanlig samtale med en person, og så kan man gå derfra og etterlate en tragedie uten av man vet det.

– Jeg synes det er veldig interessant å skrive om at det vi sier ikke alltid betyr det samme for dem som lytter, sier han.

Opptatt av hvordan kjønn blir oppfattet

En annen tematikk forfatteren har vært opptatt av, er hvordan det finnes en norm for hvordan man ser og oppfatter kjønn.

I «Enkle atonale stykker for barn» opplever en gutt at faren kommenterer kvinnekropper. Men når sønnen gjør det samme, om menn, blir faren irritert og sier at sånn kan man ikke si.

– Jeg er opptatt av disse perspektivene, om hvordan kjønn blir oppfattet i samfunnet, og hva slags muligheter og begrensninger det setter for oss, sier Haugerud.

Men selve utgangspunktet for skrivingen av «Enkle atonale stykker for barn», var et formeksperiment.

– Jeg har alltid vært tiltrukket av bøker som utfordrer den klassiske romanen, og jeg ville at denne romanen skulle være en slik bok.

Det har tydeligvis Haugerud lyktes godt med, for nå kan forfatteren smykke seg med P2-lytternes romanpris!