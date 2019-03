Brutalt fra narkotikakrigens slagmark

Den amerikanske krim- og spenningsforfatteren Don Winslows detektivfortellinger fra surf-miljø i San Diego, California er både sjarmerende og gode. Men hans hovedprosjekt har i to tiår vært å skrive grensetrilogien – om krigen mot doptrafikken over grensen mellom USA og Mexico, mot de meksikanske narkotikakartellene, den vanvittige voldsutviklingen som ikke står tilbake for IS' bravader, mot en altomfattende korrupsjon.

Krigen mot kartellene

Det begynte med «The Power of the Dog» (2005) og fortsatte med «The Cartel» (2015). Nå foreligger altså slutten, «The Border». Fortellingen begynner og slutter i 2017, etter at den nye presidenten Dennison har inntatt det ovale kontoret i Washington. Dennison har både twitter-konto og svigersønn. I Don Winslows versjon går de lugubre kontaktene i retning Mexico og kartellenes hvitvaskingsprosjekter der de forsøker å maktens sentra på begge sider av grensen.

Fra nåtiden strekker «The Border» seg 40 år bakover i tid, til hovedpersonen Art Kellers tid som ung agent for det føderale narkotika-byrået DEA, til kampen mot Sinaloa-kartellet, til periodevis allianse med dets ubestridte konge Adán Barrera, via et nesten-vennskap til en strid på liv og død, der Barrera til slutt bukker under og det totale kaos inntrer og volden eskalerer til det ubegripelige.

Det mest fascinerende ved alle de tre bindene i trilogien, er tilknytningen til den virkelige utviklingen. Personer kan være oppdiktet, men har ofte sine forbilder, de navngitte kartellene kan googles, logoene deres finnes i Wikipedia. Verre: virkelighetens vold, de omfattende myrderiene, journalist- og politikerdrapene, maktkampene, heltefortellingene fremført i populære corridos – alt har tilhørt mexicansk hverdag i denne perioden.

Fra sak til spenning – etter hvert

Slik kan leseren lenge sitte med en følelse av å lese sakprosa, mer enn en spenningsroman. Det er bokens styrke, men, et stykke på vei, også dens svakhet. Winslow vil ha med seg alt og klarer det, men det koster 720 sider. I et par hundre av dem er det lenge for mye snakk, for lange transportetapper. Det blir allikevel både sterkt og interessant, iblant mesterlig, når forfatteren bringer inn enkeltmenneskenes skjebner – som den heroinavhengige Jaqui og tiåringen Nico, som kommer seg fra søppelfyllingen i Guatemala by til USA og kanskje får et nytt liv med tante og onkel i New York. Det høres kanskje søtt ut, men er det ikke.

Kom igjen, Donald!

Don Winslow har drevet research på grensen mellom USA og Mexico i to tiår. Boken viser en oversikt og en forbannelse som, til tross for en snev av omstendelighet, er nødt til å rive leseren med seg der boken vasser høylytt inn i dagens aller mest betente amerikanske politikk: For noen uker siden lanserte Winslow sin utfordring til Donald Trump – på Twitter, hvor ellers: La oss diskutere grensekrise og din bygging av mur, gjerne på din egen hjemmebane, Fox News. Skrekkforfatter Stephen King liker tanken så godt at han har tilbudt å finansiere ballet.

Passer for deg som: