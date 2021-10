Bok-trend tar av på internett: – Ingenting kan måle seg med #BookTok

– Ingenting kan måle seg med BookTok, bokkanalen på TikTok, forteller Caroline Heitmann, markedssjef i Norli.

#Booktok er en emneknagg og kanal på TikTok for bokinteresserte, hvor brukere deler lesetips og tanker rundt bøker. Til sammen har emneknaggen nå over 22 milliarder visninger globalt, noe som har ført til at den også har fått effekt for bokforhandlere.

Heitmann forteller at Norli nå legger opp både nett- og butikksalget sitt etter TikTok-trenden.

– I Norli jobber vi aktivt med å følge med på BookTok. De aller fleste butikkene har nå egne bord for bøker anbefalt på BookTok, noe som har slått veldig godt an. Folk plukker med seg både tre og fire bøker derifra, sier Heitmann.

Norli har egne bord dedikert til BookTok-anbefalinger. Foto: Aurora Henni Krogh / NRK

Mer engelsk

De feste bøkene som anbefales på BookTok er engelskspråklige, noe som har fått utslag på bestselgerlistene.

– Mange av bestselgerne på engelsk er BookTok-anbefalte bøker, så mye tyder på at inspirasjonen kommer herfra. I sommer økte klikk-og-hent på bøker på engelsk med over 150 prosent, og salg av slike bøker på nett økte enda mer, sier markedssjefen.

BookTok-bordet på Norli er en suksess, og mange av butikkene må etterfylle disse ofte, forteller markedssjefen. Foto: Aurora Henni Krogh / NRK

Også Norges største bokhandlerkjede, Ark, har merket TikTok-trenden. Kategoridirektør i Ark, Kari Roll-Matthiesen, forteller at BookTok har direkte påvirkning på salget av særlig engelskspråklige bøker.

– Bøker som har solgt godt for flere år siden løftes også fram igjen og trykkes i nye opplag for å møte salget som en direkte konsekvens av at de er blitt omtalt på #bookTok, sier hun.

Rikke Neverdal har tusenvis av følgere på TikTok. Der deler hun boktips i håp om å spre leseglede. Foto: Privat

Verdens beste bokklubb

BookToker Rikke Neverdal har nesten fire tusen følgere og over 200.000 likes på sin TikTok. Under brukernavnet norwegian_bookshelf deler hun sine tanker om bøker for å inspirere andre til å begynne å lese.

– Jeg har alltid elsket å lese, men aldri hatt noen å dele det jeg leser med. Plutselig en dag dukket det opp en bokrelatert video på min «for you»-side med emneknaggen #BookTok, forteller hun.

Nå deler Neverdal lesertips og månedlige boklister med sine følgere. Hennes mest sette video har nesten 40.000 visninger. Hun forteller at den positive responsen sammen med fellesskapsfølelsen er det som motiverer henne.

– BookTok er et kjempefint samfunn hvor man elsker å støtte hverandre. Det å vite at jeg motiverer andre til å lese mer og hjelper dem med å finne nye favorittbøker er motiverende, sier hun, og presiserer at hun ikke har noen kommersielle bindinger gjennom TikTok-kanalen.

Rikke Neverdal viser mer enn gjerne frem bøkene sine og har en egen hylle for BookTok-bøker. Foto: Privat

23-åringen fra Gran tror BookTok har blitt stort fordi det gir en plattform for fellesskap som ikke har vært der før.

– Mange i verden elsker å lese, men har ikke noen å dele det med. Det er som å være medlem av en veldig stor bokklubb, sier hun.

Romantikk og fantasy

Det er noen sjangere som gjør det bedre enn andre på #BookTok. Både romantikk og komedie gjør seg ekstra godt i feeden.

– Bøker med romantikk og temaet «fiender til elskere», spesielt i fantasysjangeren, slår veldig fort an på TikTok, sier Neverdal.

– Det samme gjelder også sjangeren romantiske komedier. Jeg tror at dersom boken du anbefaler inneholder noe form for romanse i blanding med spenning og litt humor så er det gode odds for at den blir populær, forteller hun.

Heitmann i Norli har også merket seg at disse sjangerne gjør det stort.

– Romantiske bøker, fantasy og magi er kanskje det som anbefales mest på #BookTok, sier markedssjefen.