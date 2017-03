Ble bråk da Munch-museet kjøpte seg omtale og kalte det anmeldelse

Det var duoen Tusvik & Tønne som hadde vært på utstilling og som fikk betalt for å fortelle om det i sin podkast.

«Utstillingen heter Emma og Edvard – kjærlighet i ensomhetens tid», sier Sigrid Bonde Tusvik i podkasten.

ANMELDELSE: Munch-museet hadde lagt ut lenke til Tusvik & Tønne sin podkast og skrevet under at duoen hadde anmeldt Munch-utstillinga. Nå har Munch-museet moderert Facebook-innlegget. Foto: Faksimile

Munch-museet betaler mellom 5000 og 40.000 kroner for sponset innhold, ifølge avisen Minerva, som omtalte saken først. For Munch-museet er det viktig å nå ut til de unge, på plattformer som blogger og populære podkaster.

VIL NÅ DE UNGE: Direktør ved Munch-museet sier de bruker andre kanaler for å nå et ungt publikum. Foto: Kallestad, Gorm / Scanpix

– Vi på Munch-museet har lyst å nå ut til de vi ikke når ut til gjennom de tradisjonelle mediene, derfor bruker vi mange ulike kanaler. Vi har jo virkelig fått ungdommen til å komme på Munch-museet og vi har mellom syv- og tidoblet det lokale besøker, sier direktør ved Munch-museet Stein Olav Henrichsen.

«Vi takker Munch-museet for visitten og håper alle som liker å se Munch går og koser seg helt fram til 17. april på Emma og Edvard – Kjærlighet i ensomhetens tid», fortsetter Sigrid Bonde Tusvik og Lisa Tønne i podkasten.

– Skader Munch-museets troverdighet

At det sto: «Tusvik og Tønne har anmeldt utstillingen» på Munch-museet sine facebooksider fikk flere til å reagere. Blant dem var kurator Susanne Grina Lange ved Telemarksmuseene. Hun mener det skader Munch-museets troverdighet at den betalte omtalen blir kalt en anmeldelse.

– Munch-museet, som den store institusjonen den er, bør holde seg for god for blande kortene når det kommer til omtale og anmeldelser. Hvis vi hadde fått opplyst at Munch-museet hadde invitert komikerne inn i utstillingen for å høre hva de synes, så hadde det gjort det litt lettere å svelge, sier Susanna Grina Lange.

– Flaut

Erlend Høyersten, direktør ved Aarhus Museum (AROS), mener museet ikke har gode nok retningslinjer for kommunikasjonen sin.

FLAUT: Erlend Høyersten, direktør ved Aarhus Museum, er lite imponert over Munch-museet. Foto: Jørgen Eide / NRK

– Jeg syns det er flaut når institusjoner, som bedriver kunnskapsformidling, ikke klarer å sette to anførselstegn rundt anmeldelse, men presenterer dette som noe annet, sier Høyersten.

Munch-museet har til en viss grad tatt selvkritikk, og har merket innlegget på facebooksiden sin tydeligere med at det er sponset innhold.

– Vi mangler ikke retningslinjer, men vi kunne vært tydeligere i dette innlegget her. Det var ikke det at det ikke var merket, men det var ikke merket godt nok, sier direktør ved Munch-museet Stein Olav Henrichsen.

– Er du enig i at det bør være et vanntett skille mellom et betalt oppdrag og anmelderi?

– Vi er veldig opptatt at det skal være legitimitet i norsk presse og norske kulturinstitusjoner. Det er klart vi enig i at det er viktig at folk vet hva de leser når de leser noe, så det er et prinsipp som er en del vår etikk, sier Henrichsen.