På gjenbruksappen Tise meldes det om «blodpriser» og budrunder forut for konserten med kanadieren Abel Tesfaye, også kjent som The Weeknd, på Telenor Arena i morgen, tirsdag.

For når etterspørselen er stor, er det lett å være selger.

Konsertarenaen på Fornebu i Oslo skal fylles med fans, og de som ikke greide å sikre seg ønskede billetter ved salgsstart har nå tatt til andre plattformer for å få se artisten.

– Her går for det meste alle over

«Ønsker å kjøpe!» står det på mange av postene som ligger ute nå, men fordi prisene ser ut til å stige, er det mange kjøpere som sitter på gjerdet.

– Jeg prøver å finne noen til en god pris, men ikke noen som scammer, skriver Madeleine Bugge i en melding til NRK.

Hun har lett lenge, men forteller at inne på Tise går de fleste billettene over original pris.

Sigrun Stenseth i Tise sier til NRK at de desverre ser flere annonser som oppfordrer til budrunde, noe som bryter med retningslinjene til appen.

– Omfanget av disse typer saker har eskalert fra noen enkelthendelser. Vi vil nå se nærmere på denne problemstillingen og hvordan dette kommuniseres i appen. Alle upassende annonser blir fjernet, sier hun.

Ulovlig å selge til høyere pris

Hvert år dukker det opp saker med dem som har blitt lurt av selgere på svartebørs. Og Forbrukertilsynet har advart mange ganger mot å kjøpe fra uautoriserte eller private selgere man ikke kjenner til.

Det er dessuten ulovlig å videreselge konsertbilletter til en høyere pris, enn det de ble kjøpt for opprinnelig.

Dette er det imidlertid mange som prøver seg på, både private selgere og større aktører.

På nettsidene til Viagogo, som har blitt beskyldt for fusk en rekke ganger, ligger det også nå flere billetter ute til konserten med The Weeknd på Telenor Arena. Den dyreste til nærmere 4000 kroner, langt mer enn det de er solgt for på offisielle leverandørsider.

The Weeknd er en av verdens mest ettertraktede live-artister. Her spiller han på Coachella-festivalen i California i USA i april. Foto: AP

– Kan ikke garantere for gyldigheten

Konsertarrangør Live Nation skriver i en e-post til NRK at de ber folk være forsiktige.

– Vi oppfordrer alltid til å være obs på videresalg av billetter til utsolgte konserter, sier markedssjef Elise Eriksen Løssfelt.

Hun påpeker også en ekstra gang at det ikke er lov å selge billetter videre til høyere pris enn pålydende i Norge.

– Vi er også tydeligere på at vi ikke kan garantere for gyldigheten til billetter som er kjøpt via uautoriserte sider eller privatpersoner.

Vil kvitte seg med VIP-billetter til 3000 kroner

Da billettene kom på salg 2. desember i fjor, var noen av de ivrigste tidlig ute for å få tak i VIP-billetter til konserten med The Weeknd.

Med tidlig inngang nærmest scenen og eksklusive gaver inkludert. Camilla forteller at sønnen og en kompis betalte rundt 3000 kroner hver for billetter i «Gold circle».

Konsertarenaen i Bærum tar opp mot 25 000 publikummere, og det er mange billetter i omløp i tida før store konserter. Foto: Rashid Akrim / NRK

Dagen før konserten prøver hun imidlertid febrilsk å kvitte seg med dem. Guttene kommer seg ikke avgårde, og pengene vil de gjerne ha igjen.

– Det er jo ikke et lite beløp, så må få solgt de, skriver hun til NRK.

«Resale»

For å få bukt med noe av svartebørssalget, har Ticketmaster innført muligheten til å selge billetter videre via deres nettside.

Der kan man klikke seg inn på sine personlige sider, velge billettene man vil kvitte seg med, og velge et beløp en ønsker å selge dem for - enten lik pris som det man kjøpte de for, eller mindre.

Tomt for billetter til tirsdagens konsert, bortsett fra noen i kategorien «resale», som er kjøpte billetter som legges ut på ny av privatpersoner.

Men det er noen unntak.

Camilla og sønnen, som har kjøpt VIP-billetter, forsøker å kvitte seg med dem «på ordentlig vis». Svindel forekommer både for selgere og kjøpere, og de ønsker å sikre seg at overføringen går som den skal.

Camilla ble gjort oppmerksom på muligheten til gjensalg og forsøkte med billettene hun satt på.

Billetter som er kjøpt med et mersalg eller VIP-stempel, kan imidlertid ikke videreselges.

Presseavdelingen til Ticketmaster forklarer ikke noe nærmere hvorfor, men skriver i en e-post til NRK at de «jobber kontinuerlig med å forbedre våre tjenester og håper vi snart kan tilby Resale på alle billettkategorier der Resale er aktivert».

Det florerer med poster om konserten, enten billetter som ønskes kjøpt, eller som selges til både normal pris og over.

Camilla sier til NRK at hun trolig ser seg nødt til å kjøre inn til Oslo for å gjøre en ordentlig transaksjon, en tur på 2,5 time hver vei. Hun synes det er for dårlig av et så stort selskap at det ikke finnes bedre løsninger.

– Det burde være unødvendig når billettene formidles gjennom et stort selskap som Ticketmaster.

Hun sier at hun har forsøkt å få tak i dem, uten hell. Ifølge henne har også flere andre tatt kontakt med samme problem.

– Her i huset kommer vi aldri til å kjøpe VIP-billetter igjen, er vi enige om!