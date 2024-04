Nå kan megastjernene komme til Norge

Målet er store konserter på travbanen i Groruddalen i 2025.

Taylor Swift og Springsteen

Dermed ser jakten på en arena som kan ta imot de aller største artistene som Taylor Swift, Beyoncé, Coldplay og Bruce Springsteen ut til å være over.

TIL OSLO? Valget av Bjerkebanen øker sjansen for å oppleve stjerner som Taylor Swift i Norges hovedstad.

Overfor NRK bekrefter byrådet at Bjerke travbane forplikter til å være vertskap for de store stadionkonsertene for en 10-årsperiode.

Ifølge byrådet skal det relativt små investeringer til for å få til en attraktiv og fleksibel konsertarena som kan sameksistere med travsporten.

Det er snakk om 5,3 millioner kroner.

Bjerke travbane ønsker å gjøre disse investeringene sammen med kommunen, opplyser byrådet til NRK.

BEYONCÉ + HEST = SANT: Nå også på Bjerke travbane? Foto: AP

I juli 2022 spilte foran 60.000 tilskuere på Bjerkebanen.

Det skjedde ikke helt uten trafikkproblemer.

– For oss har det vært viktig å få dette på plass, og kjapt, fordi byen trenger det, sier byråd for finans, Hallstein Bjercke (V), sier VG.

STØRST: Rammstein i 2022 er den største enkeltkonserten som er holdt i Norge. Foto: Trygve Heide

Velger bort Oslo

Mangelen på en arena har gjort at de aller største artistene har valgt bort Oslo de siste årene.

I år det ingen store stadionkonserter i byen utover den faste festivalen Tons of Rock på Ekebergsletta.

Da Bruce Springsteen spilte for 100.000 fans over to dager i juni fjor, var det ren flaks at Voldsløkka var ledig.

Ekebergsletta og Voldsløkka har det til felles at de er avsatt til idrett store deler av året.

Derfor har bransjen etterlyst et nytt konsertstadion som er tilgjengelig når de store artistene på turné er det.

Valle Hovin

Mange har gode konsertminner fra en rekke store konserter på Valle Hovin. Den var stort sett ledig utenom skøytesesongen.

Gamle Valle Hovin er revet og ny skøytebane på plass. Frykt for å ødelegge betongen og kjøleanlegget gjør at Oslo kommune ikke vil ha 40.000 hoppende musikkfans der.

SVANESANG: Guns N' Roses i 2018 var siste stadionkonsert på Valle Hovin. Foto: Fredrik Hagen / NTB

Derfor satte det tidligere byrådet i gang jakten på et nytt sted med plass til 50.000.

Lenge var et nedlagt pukkverk i Groruddalen førstevalget. Det har Høyre/Venstre-byrådet nå skrotet. Det ville blant annet blitt veldig vanskelig å få publikum ut etter konserten.

Også varemessa på Lillestrøm og Bjerke travbane kastet seg inn i kampen.

Og nå har valget altså falt på travbanen.

Vil rydde banen

Ifølge daglig leder i Bjerke travbane, Hilde Apneseth, vil banen stå til disposisjon for konserter fra midten av juni til midten av august. Da er det ikke travløp.

Men hun lover å være fleksibel på datoer også utover det.

– Hvis det er et planlagt travløp her, og All Things Live kommer med Taylor Swift, skal nok vi rydde banen, sier hun.

De to store konsertarrangørene All Thing Live og Live Nation er begge positive til Bjerkebanen, skriver VG.