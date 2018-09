– Jeg skulle kjøpe tre billetter til storkampen mellom Barcelona og Real Madrid som en konfirmasjonsgave til lillebroren min. Jeg kjøpte tre billetter til en sum av nesten 30.000 kroner, forteller Christopher Sofienlund Haugen (34) om handelen han gjorde med det sveitsiske nettstedet Viagogo i februar.

Haugen hadde maksimal uflaks. Ikke bare betalte han en stiv pris – han betalte også for billetter som viste seg å ikke eksistere.

– Jeg fikk aldri noen billetter. Jeg sendte flere e-poster til dem som jeg aldri fikk svar på. Kort fortalt tok de pengene, og stakk av med billettene, sier han.

Viagogo har i flere år solgt billetter til konserter, teaterforestillinger, fotballkamper og andre arrangementer til langt større summer enn kostpris. Selskapet er gjentatte ganger anklaget for å bedrive virksomhet som ligner svindel.

Tas til retten i Storbritannia

I forrige uke annonserte britiske konkurransemyndigheter at de nå tar Viagogo til retten, etter at selskapet har nektet å endre forretningsmodellen sin etter pålegg fra det britiske konkurranse- og markedstilsynet.

– Jeg tenker at det er veldig fint. Det er jo svindel, så det skulle jo bare mangle, sier direktør Knud Dahl ved Folketeateret i Oslo.

Viagogo selger for tiden billetter til teaterets oppsetning av musikalen «The Phantom of the Opera» til høyere pris enn teateret tar selv.

NRK har fremlagt både Dahls karakteristikk og Haugs historie for Viagogo. Selskapet svarer ikke direkte på anklagene, men skriver i en e-post følgende om søksmålet fra det britiske konkurranse- og markedstilsynet.

– Vi har jobbet tett med tilsynet i lang tid, og er skuffet over at de nå tar formelle grep. Imidlertid respekterer vi tilsynets intensjoner, og vi er fast bestemte på å finne en løsning på konflikten gjennom rettssystemer, skriver selskapet.

«På det verste 20-30 i uka som lot seg lure»

Teaterdirektør Haug er ikke nådig i karakteristikken av Viagogo.

– De har stråmenn som går inn på sidene våre og kjøper de billigste billettene og legger dem ut på egen side som ser veldig proff ut. De forteller ikke hvor plassene er før du har betalt og gått på en smekk, sier Dahl.

Dahl sier at Viagogo har vært et stort problem lenge. Også til teaterets oppsetning av «Les Misérables» i fjor høst og i vår, solgte nettstedet billetter flere tusen kroner dyrere enn den originale prisen.

– På det verste i vår hadde vi 20–30 i uka som hadde latt seg lure, og det var bare de som kontaktet oss, sier Dahl.

Direktør Knud Haug ved Folketeateret er glad for at billettselskapet Viagogo nå tas for retten i Storbritannia. Foto: Jorunn Hatling

Driver ulovlig i Norge

Fra før er Viagogo saksøkt av myndighetene i hjemlandet Sveits, der selskapet er registrert. Til dette søksmålet har blant annet det norske Forbrukertilsynet bidratt.

Svartebørssalg har vært ulovlig i Norge siden 2007.

Juridisk direktør Frode Elton Haug sier tilsynet har registrert en rekke konflikter mellom Viagogo og norske forbrukere, som har kjøpt billetter fra nettstedet i troen på at de har handlet fra en offisiell leverandør.

Det er derimot langt fra sannheten, påpeker Haug.

– Dette er svartebørssalg. Det de driver med er forbudt i henhold til norsk lov når de selger billetter til konserter og arrangementer i Norge over originalpris. Det er kritikkverdig, sier Haug.

Juridisk direktør Frode Elton Haug i Forbrukertilsynet. Foto: Heiko Junge / NTB scanpix

Han håper nå at søksmålene i Sveits og Storbritannia vil få et utfall som kan komme norske forbrukere til gode.

– Hvis de blir dømt for å villede forbrukere, vil det forhåpentligvis medføre endringer som vil komme norske forbrukere til gode, sier han.

Haug oppfordrer publikum til å bruke tid på å forsikre seg om at de handler fra en offisiell leverandør før de kjøper billetter.

Google har tatt grep

Tidligere kunne selskaper som Viagogo betale Google for å komme høyt opp blant treffene når man søkte på arrangementer, og dermed øke sjansen for å lokke forbrukere i fella.

Dette tok Google grep om i februar i år, forteller PR-sjef Helle Skjervold i Google Norge.

– I februar i år oppdaterte vi våre retningslinjer, og la inn et krav om at billett-formidlere må være sertifisert av Google og at de må gjøre det tydelig for forbrukeren hva totalprisen er – og hva denne består av – før betalingen skjer, skriver Skjervold i en e-post til NRK.

Viagogo er ikke blant de første treffene ved Google-søk på billetter til «The Phantom of the Opera» i Oslo, men dukker likevel opp på side to av treffene.