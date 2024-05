Å komme på sisteplass eller få null poeng er en tvilsom ære i Eurovision. Men et underdog-stempel kan også være et godt utgangspunkt for å hevde seg.

I NRK-programmet «Adresse Malmö» tar Marte Stokstad, Stian «Staysman» Thorbjørnsen og Ingeborg Heldal sammen med et panel av Eurovision-fans deg gjennom alle låtene som deltar i årets sangkonkurranse.

Dette er låtene som fikk lavest poengsum i «Adresse Malmö» og i panelets øyne utgjør de verste i årets Eurovision.

Fullstendig resultatliste Ekspander/minimer faktaboks «Adresse Malmö» bruker en skala hvor det er mulig å gi en deltaker 1, 2, 3, 4, 5 ,6 ,7, 8, 10 eller 12 poeng. Denne listen viser resultatene sammenlagt og summert. Det norske bidraget er ikke vurdert ettersom norske seere ikke kan stemme på seg selv i konkurransen. Italia: Angelina Mango med «La noia» - 88 poeng Ukraina: Alyona Alyona og Jerry Heil med «Teresa & Maria» - 87 poeng Sveits: Nemo med «The Code» - 84 poeng Polen: Luna med «The Tower» - 80 poeng Spania: Nebulossa med «Zorra» - 79 poeng Kroatia: Baby Lasagna med «Rim Tim Tagi Dim» - 78 poeng Sverige: Marcus & Martinus med «Unforgettable» - 77 poeng Frankrike: Slimane med «Mon amour» - 75 poeng Hellas: Marina Satti med «Zari» - 73 poeng Armenia: Ladaniva med «Jako» - 70 poeng Aserbajdsjan: Fahree feat. Ilkin Dovlatov med «Özünlə apar» - 69 poeng Georgia: Nutsa Buzaladze med «Firefighter» - 67 poeng Serbia: Teya Dora med «Ramonda» - 65 poeng Nederland: Joost Klein med «Europapa» - 65 poeng Danmark: Saba med «Sand» - 63 poeng Kypros: Silia Kapsis med «Liar» - 63 poeng Litauen: Silvester Belt med «Luktelk» - 61 poeng Østerrike: Kaleen med «We Will Rave» - 56 poeng Tyskland: Isaak med «Always on the Run» - 55 poeng Storbritannia: Olly Alexander med «Dizzy» - 55 poeng Belgia: Mustii med «Before the Party's Over» - 53 poeng Estland: 5miinust and Puuluup med «(Nendest) narkootikumidest ei tea me (küll) midagi» - 53 poeng Finland: Windows95man med «No Rules!» - 52 poeng Australia: Electric Fields med «One Milkali (One Blood)» - 50 poeng Portugal: Iolanda med «Grito» - 49 poeng Luxembourg: Tali med «Fighter» - 47 poeng Tsjekkia: Aiko med «Pedestal» - 47 poeng Island: Hera Björk med «Scared of Heights» - 46 poeng Israel: Eden Golan med «Hurricane» - 45 poeng Albania: Besa med «Titan» - 41 poeng Slovenia: Raiven med «Veronika» - 41 poeng Irland: Bambie Thug med «Doomsday Blue» - 39 poeng Malta: Sarah Bonnici med «Loop» - 35 poeng Latvia: Dons med «Hollow» - 34 poeng San Marino: Megara med «11:11» - 32 poeng Moldova: Natalia Barbu med «In the Middle» - 31 poeng

5 «Doomsday Blue» av Bambie Thug

Adresse Malmö - Irland: «Doomsday Blue» av Bambie Thug

Om artisten:

Irske Bambie Thug knuser de kjønn- og sosiopolitiske stereotypier med sangen «Doomsday Blue» om det skeive miljøet.

Bambie har innført begrepet ouija-pop for å beskrive musikken sin, og understreket sin forakt for å være begrenset til en enkelt sjanger. Bambie Thugs musikk henter dermed elementer fra både pop, rock og elektronisk, samtidig som at tekstene henter inspirasjon fra teamer som samlivsbrudd, hekseri og rusmisbruk.

Stian og Ingeborg mener:

Stian: Stian Jeg føler i all høyeste grad Eurovision trenger et sånt bidrag. Stian: Det er vanskelig for meg å ikke heie litt på det. Stian: Ingeborg: Ingeborg Ingeborg: Jeg får ikke grep om låta i det hele tatt og blir mer irritert enn begeistret. Og det skal en del til før det skjer. Ingeborg: Dette blir en av mine laveste poenger i år. Ingeborg:

Totalt antall poeng fra «Adresse Malmö»-panelet (av maks 96):

4 «Loop» av Sarah Bonnici

Adresse Malmö - Malta: «Loop» av Sarah Bonnici

Om artisten:

Sarah Bonnici debuterte i Eurovision-verden i 2009 da hun kom tredjeplass under Malta Junior Eurosong. Siden har hun deltatt i mange internasjonale konkurranser, blant annet i Ungarn, Romania og Bulgaria.

Låten «Loop» handler om romanse og det å ende opp i en kjærlighets-loop.

Stian og Ingeborg mener:

Ingeborg: Ingeborg Ingeborg: Mitt kjærlighetsforhold til Malta går mange tiår tilbake i tid, og jeg unner dem så inderlig å få lage finalefest i Valetta. Men det blir dessverre ikke neste år. Ingeborg: Stian: Stian Malta har tidligere sendt noen svært gode bidrag. Men akkurat denne falt gjennom. Stian: Dessverre. For jeg er også glad i Malta. Stian: Ingeborg: Ingeborg Det er egentlig ikke noe galt med låten, men den mangler litt personlighet og det som løfter en låt fra middels og opp i toppsjiktet.

Totalt antall poeng fra «Adresse Malmö»-panelet (av maks 96):

3 «Hollow» av Dons

Adresse Malmö - Latvia: «Hollow» av Dons

Om artisten:

Don, også kjent som Artūrs Šingirejs, er allerede et kjent pop/rock-ikon i Latvia og et av landets mest prisbelønte artister det siste tiåret. I sangen «Hollow» utforsker Don sin egen usikkerhet, men fokuserer aller mest på håp.

Stian og Ingeborg mener:

Ingeborg: Ingeborg Ingeborg: Ingeborg: Han synger jo så fint, og er så sjelfull, og jeg klarer allikevel ikke å la meg rive med. Det er litt fælt og jeg får lyst til å be om unnskyldning for det. Stian: Stian Han ligner litt på Sivert Høyem. Har de hatt en «look-alike»-konkurranse? Stian:

Totalt antall poeng fra «Adresse Malmö»-panelet (av maks 96):

2 «11:11» av Megara

Adresse Malmö - San Marino: «11:11» av Megara

Om artisten:

Megara legger både fordommer og etiketter på hylla når de skal rocke på scenen i Malmö. Opptreden deres byr på både pigger, headbanging og ild, men også på dansere, enhjørninger og godteri.

Tittelen på låten «11:11» refererer til det såkalte engelnummeret, som symboliserer åndelig oppvåkning, selvbevissthet og kreativitet.

Stian og Ingeborg mener:

Stian: Stian Det er en litt sånn gi f***-låt. Derfor er jeg med på det. Ingeborg: Ingeborg Ingeborg: Her er det litt som om den slemme stesøsteren til Aqua-Lene har fått seg rockeband og laget en låt som dessverre ramler mellom alle stoler. Ingeborg: Stian: Stian Jeg føler at vi trenger litt fuzz-gitar i monitor og at rocken skal leve. Stian:

Totalt antall poeng fra «Adresse Malmö»-panelet (av maks 96):

1 «In the Middle» av Natalia Barbu

Adresse Malmö - Moldova: «In the Middle» av Natalia Barbu

Om artisten:

Natalia Barbu er fiolinist, vokalist og komponist. Hun har vært i gamet lenge, og har gitt ut fire album og 20 singler. Hun har også vært med på Eurovision tidligere og kom på 10. plass da konkurransen ble arrangert i Helsinki i 2007.

Stian og Ingeborg mener:

Stian: Stian Etter hvert følte jeg at underholdningsverdien steg og steg. Og når den begynner å kulminere i synkronklapping, da er jeg dratt inn i det. Stian: Ingeborg: Ingeborg Moldova i mitt hjerte! Visuelt er det masse å glede seg over i dette bidraget! De matchende kjolene, den synkrone klappingen og det helt rå movet med buen til fela som dras opp fra bak på ryggen i en slags sexy Robin Hood-stil. Ingeborg: Låta derimot ... Ingeborg:

Totalt antall poeng fra «Adresse Malmö»-panelet (av maks 96):

