Beyoncé endrar songtekst etter klager

Fredag kom albumet «Renaissance» som er det sjuande studioalbumet til Beyonce. Men no må den amerikanske artisten spele inn ein av songane, Heated på nytt, melder BBC.

Grunnen er at det blir brukt eit omgrep, «spaz», som ofte har blitt brukt nedsettande om personar med cerebral parese.

Publisisten til stjerna seier til BBC at ordet blir brukt på ulike måtar i USA, og at det ikkje var meininga å såre nokon.

Dei seier at songen blir spelt inn på nytt, utan å seie noko om når dette skal skje.

– Som eit slag i ansiktet

Blant dei som reagerte på ordvalet var interesseorganisasjonen Scope, som var skuffa over artisten.

– Ord betyr noko fordi dei forsterkar dei negative haldningane funksjonshemma møter kvar dag. Beyoncé har lenge vore ein forkjempar for inkludering og likestilling, vi ber henne difor fjerne den støytande teksten, sa mediesjef Warren Kirwan til BBC måndag.

Også den australske skribenten Hannah Diviney, som blant anna har engasjert seg i rettane til funksjonshemma, reagerer på at Beyoncé har brukt ordet.

– Det kjennest som eit slag i ansiktet. Eg er trøtt og frustrert over at vi nok ein gong må ha denne samtalen så kort tid etter at vi fekk ein så meiningsfull og progressiv respons frå Lizzo, seier ho til den britiske kringkastaren.

Lizzo måtte også endre

I midten av juli brukte Lizzo same uttrykket i songen «Grrrls». Også då blei det bråk. Mange var skuffa over at Lizzo, som er kjent for tekstar om å ha eit godt forhold til eigen kropp og akseptere seg sjølv for den ein er, valde å bruke eit slikt ord i ein tekst.

Ho gjekk difor ut og beklaga ordbruken, og spelte inn ein ny verson av songen der det omstridde ordet var bytta ut.

Lizzo måtte også beklage ordbruken i sommar. Her frå ein konsert i New York i midten av juli i år. Foto: BRENDAN MCDERMID / Reuters

– Eg vil aldri fremje nedsettande språk. Som ei feit, svart kvinne i Amerika har eg fått mange sårande ord brukt mot meg, så eg forstår krafta ord kan ha (anten med vilje, eller i mitt tilfelle, utilsikta), skreiv ho i ei fråsegn, ifølge The Guardian.

Kort tid etter blei songen erstatta med nyinnspelinga på strøymetenestene. I den nye versjonen var ordet bytta ut med tekstlinja «hold me back».