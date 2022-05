Betalte seg forbi Signe i køen på Tusenfryd

– Vi skulle kjøre en av attraksjonene og hadde stått lenge i kø. Da vi kom helt frem i køen og skulle gå om bord måtte vi vente enda en runde fordi noen med ekspresspass måtte kjøre før oss, forteller 12-åringen som var i Tusenfryd i helgen.

– Jeg syns det er litt synd at de som har mer penger kan komme først i køen. Det var en kjip opplevelse for oss. Alle bør stå like lenge i kø, sier Møller Ørslien.

Sterke reaksjoner

Etter at NRK på mandag fortalte om at fornøyelsesparken Tusenfryd utenfor Oslo har begynt med såkalte ekspresspass har det kommet svært sterke reaksjoner. Både i sosiale medier og fra politisk hold.

Mange mener Tusenfryd er med å på å vise barn hvem som har råd til å slippe kø og hvem som ikke har det.

– Det er sånne konsepter som gjør at man kjenner på forskjellene i samfunnet, sa kulturbyråd i Oslo, Omar Samy Gamal (SV) til NRK.

Det var denne berg-og-dal-banen, Speedmonster i Tusenfryd, som Signe Møller Ørslien, skulle kjøre i helgen. Foto: Berit Roald / NTB

Konseptet de har begynt med er vanlig i flere parker i utlandet, men det er første gang en norsk fornøyelsespark gjør noe slikt. Ved å betale 300 kroner i tillegg til inngangsbilletten, som koster rundt 500 kroner, så kan du gå forbi den ordinære køen og inn i en kortere kø. Dette gjelder når du skal kjøre de åtte største attraksjonene i parken.

Kulturministeren håper Tusenfryd snur

Også kulturminister Anette Trettebergstuen (Ap) reagerer på Tusenfryds avgjørelse.

Kultur- og likestillingsminister Anette Trettebergstuen. Foto: Ilja C. Hendel / Kulturdepartementet

– Som mor og politiker så syntes jeg dette er umusikalsk. At parken skal lage et A og B-lag for barna våre basert på hvem som har betalt penger for det. Dette er veldig unorsk.

– Hva kan du som politiker gjøre med dette?

– Tusenfryd er en privateid fornøyelsespark, så jeg kan ikke gjøre så mye med dette. Men jeg håper at Tusenfryd snur og dropper dette, sier hun til NRK.

Først i køen

Erik Røhne Andersen som er markedssjef i parken sa til NRK at han ikke tror dette vil medføre mye lengre ventetid for dem som ikke har ekspresspass fordi de nå kun selger 50 ekspresspass pr. dag.

Erik Røhne Andersen, markedssjef i Tusenfryd. Foto: TUSENFRYD

Han sier at de vil lytte til tilbakemeldingene og at dette er noe de vil teste ut, blant annet fordi gjester har ønsket dette.

NRK vet at markedssjef Røhne Andersen i dag har sittet i møter med parksjef Bjørn-Håvard Solli og representanter fra det spanske selskapet som eier parken, Parques Reunidos.

Tar Tusenfryd i forsvar

Silje Hjemdal i Fremskrittspartiet reagerer på det hun mener er «gapestokkmentalitet». Hun sitter i Stortingets familie- og kulturkomité.

Silje Hjemdal i Fremskrittspartiet tar Tusenfryds nye kø-satsing i forsvar. Foto: PRIVAT

– Jeg synes det er litt dobbeltmoralsk at en enkelt privat aktør skal settes i gapestokk på denne måten. Mange i denne debatten hev seg veldig fort rundt uten å tenke på at de selv har kjøpt en billett til fremste rad på en statsstøttet teaterforestilling eller ekstra benplass på flyet. Hvor skal man sette grensen?, sier Hjemdal.

Hun viser til at mange private aktører den siste tiden har hatt en tøff tid uten økonomisk kompensasjon for strømkrise og priskrig.

– Da må bedriftene prøve seg fram og finne måter å få ting til å gå rundt og tilpasse tilbudene sine.

Barn med funksjonsnedsettelse

Ragnhild Hartviksen er gjennom Barneombudet utnevnt til Barnas stortingsrepresentant for Arbeiderpartiet. Hun sitter i familie- og kulturkomiteen. Hartviksen er svært kritisk til Tusenfryds ekspresskø-ordning og er spesielt bekymret for barn med funksjonsnedsettelse.

Ragnhild Hartviksen er barnas stortingsrepresentant for Arbeiderpartiet. Foto: Heidi Dokter

– Jeg er bekymret for at toleransen vår ovenfor denne gruppen, som virkelig trenger det, skal bli svakere gjennom denne ordningen, sier Hartviksen.

NRK har også vært i kontakt med de andre store fornøyelsesparkene i landet. Ingen av de andre parkene sier de vil innføre noe slikt, men både Dyreparken i Kristiansand, Sommarland i Bø og Hunderfossen familiepark forteller at ulike ekspresskø-ordninger har vært oppe til diskusjon.