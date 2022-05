Tusenfryd lar folk betale seg frem i køen – kulturbyråd reagerer kraftig

– Det er leit å se at de innfører noe slikt i Norge, sier kulturbyråd i Oslo, Omar Samy Gamal (SV).

Han reagerer på at Tusenfryd har begynt å selge såkalte ekspresspass.

Betaler du 300 kroner i tillegg til inngangsbilletten, som koster rundt 500 kroner, så kan du gå forbi den ordinære køen og inn i en kortere kø. Dette gjelder når du skal kjøre de åtte største attraksjonene i parken.

Konseptet er vanlig i utlandet, men det er første gang en norsk fornøyelsespark innfører noe slikt. Tusenfryd eies av det store spanske selskapet Parques Reunidos, som driver flere parker i Europa med lignende ekspresspass.

Erik Røhne Andersen, markedssjef i Tusenfryd. Foto: TUSENFRYD

– Vi har lyst til å teste ut dette, blant annet fordi gjester over lang tid har forespurt noe sånt. I starten er det et veldig begrenset antall ekspresspass som selges, forklarer Erik Røhne Andersen, markedssjef i Tusenfryd.

Nå selges det kun 50 ekspresspass om dagen, men Røhne utelukker ikke at antallet vil øke hvis ordningen blir populær.

– Viser barna ulikhet

Kulturbyråden mener dette er med på å vise barn hvem som har råd til å slippe kø og hvem som ikke har det.

Byråd for kultur, idrett og frivillighet i Oslo, Omar Samy Gamal (SV). Foto: Sturlason

– Det er sånne konsepter som gjør at man kjenner på forskjellene i samfunnet, sier Gamal.

– Men mange andre steder i samfunnet så tilbys jo muligheten til å betale mer for å få et bedre tilbud, hva er galt med at en fornøyselspark gjør det samme?

– Vel, jeg syns dette er en generell dårlig utvikling i samfunnet. Tusenfryd er et sted som er rettet mot barn. Vi bør gå i motsatt retning for å gi likere muligheter, svarer kulturbyråden.

– Ikke overraskende

NRK har vært i kontakt med de andre store fornøyelsesparkene i landet. Ingen av de andre parkene sier de vil innføre noe slikt, men både Dyreparken i Kristiansand, Sommarland i Bø og Hunderfossen familiepark forteller at ulike ekspresskø-ordninger har vært oppe til diskusjon.

– Det er ikke overraskende at Tusenfryd gjør dette, sier Halvor Mehlum, professor i samfunnsøkonomi ved Universitetet i Oslo.

Økonomiprofessor Halvor Mehlum. Foto: Lisbeth Skei / NRK

Han påpeker at det stadig dukker opp flere slike ordninger i samfunnet, som i reiselivet, annonsemarkedet og på et vis også i helsevesenet. Fordi folk er villig til å betale for det, forklarer Mehlum:

– På denne måten tjener Tusenfryd mer penger. Men utfordringen er at når noen får stå kortere i kø, så må andre stå lenger.

Lytter til tilbakemeldingene

Røhne Andersen i Tusenfryd ser poenget, men tror ikke dette vil bli et problem.

– Det skal ikke gå så mye utover lengden på den ordinære køen.

– Hva tenker dere om kritikken dere får? Er dere med på å tydeliggjøre forskjeller ved å innføre en slik ordning?

– Vi lytter og vil lytte til tilbakemeldingene når vi nå fremover tester dette, sier markedssjefen.