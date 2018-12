Bergensbandet Razika gir seg

Mulig ny nasjonalpark i gammel skog

Like utenfor Oslo ligger Østmarka, som kan bli ny nasjonalpark i Norge. Idéen er gammel, men det var miljø- og klimaminister Ola Elvestuen som ba om vurdering i vår. Nå er fylkesmannens rapport klar. Den sier at Østmarka inneholder så mye biologisk gammel skog på så store områder at det er aktuelt med nasjonalpark. – Vår vurdering er at naturverdiene er store nok til at Østmarka oppfyller kravene, sier fylkesmiljøvernsjef Ellen Lien i en pressemelding. Neste steg i prosessen er konsekvensutredning og høringsrunde med dem som bruker skogen.