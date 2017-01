Ber verden ta vare på dyrene

For mange av klodens arter renner tiden ut. Arter forsvinner i en alarmerende hastighet. Derfor lager National Geographic et fotoarkiv for å minne oss om hvor mange arter som er truet og kanskje greie å få oss til å ta vare på dem. Sartore håper bildene uttrykker dyrenes rop om hjelp.

HJELP: Fotografene håper bildene skal vise dyrenes rop om hjelp. Foto: National Geographic

Bevare arter

Målet med arkivet som altså skal omfatte 12.000 arter, er å bevare artene. Det er både fisker, fugler, slanger og mange andre dyr som er truet av utryddelse. Arkivet fokuserer på dem som er aller mest sårbare.

I Norge finnes det 2355 truede og 1235 nær truede arter ifølge Miljødirektoratet. Fjellrev, ulv og lomvi er de som står øverst på listen.

Borte for alltid

Når arkivet blir ferdig blir det en av verdens største fotosamlinger av sitt slag og en enorm ressurs for kommende generasjoner. Men det er altså en stor fare for at flere av artene som blir lagt inn i arkivet, bare kommer til å finnes der. At de blir borte for alltid.

TRUET: Dette beltedyret er også utrydningstruet. Foto: National Geographic

– Vi har fortsatt tid til å redde dem, understreker fotografen Joel Sartore. – Jeg vil at folk skal bry seg, bli glad i disse dyrene og engasjere seg, sier han. Han startet arkivprosjektet for mange år siden i sin hjemby Lincoln i Nebraska i samarbeid med Lincoln dyrehage for barn.

Det første dyret han fotograferte var en jordrotte. Siden den gangen har han besøkt førti land for å fotografere truede arter.

Joel Sartore er både fotograf, foreleser og forfatter og har bidratt sterkt til samlingen av bilder av dyr som National Geographic nå bygger opp.

REDDE: Menneskene må engasjere seg for å redde dyrene. Foto: Joel Satore / National Geograhpic

Han mener dette er den beste tiden for folk som vil engasjere seg. For idag er det så mange arter som trenger hjelp for at vi skal kunne fortsette å finne dem ute i naturen, ikke bare i et fotoarkiv.