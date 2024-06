Draumen om eit småbruk blei annleis enn det trebarnsmora Linda Strand hadde tenkt då ho og familien kjøpte hus i Surnadal. For inne i det 400 år gamle tømmerhuset kravla og kraup det med mus i skuffer og skap.

Ei heimelaga musefelle blei redninga og iløpet av to-tre dagar klarte ho å drukne fleire hundre mus.

Spørsmålet Høgsterett no har avgjort er om kravet til ein dyrevelferdsmessig forsvarleg avlivingsmetode også skal gjelde for skadedyr som mus.

Og svaret i den konkrete saka er: nei.

– Eg er kjempeletta og glad for at eg tok saka så langt. Det var verdt kampen, seier Linda Strand til NRK.

Linda Strand i Surnadal møtte nyleg i Høgsterett. No er dommen klar. Foto: Eirik Haukenes / NRK

Høgsterett er klar på at det ho gjorde ikkje var ulovleg, slik både tingretten og lagmannsretten har hevda:

«Høyesterett legger vekt på situasjonen kvinnen stod i, og at bøttefeller har vært mye brukt for å få bukt med store museproblem. Regelverket åpner dessuten for bruk av gift, ikke minst av profesjonelle, til tross for de lidelsene gift påfører dyrene. Høyesterett mener at kvinnen ikke kan straffes for å brukt fellen, selv om hun ikke først forsøkte de alternativene som lagmannsretten pekte på», heiter det i dommen.

Aktor Magne Nyborg seier dette om resultatet:

– Når vi går i Høgsterett er det ikkje for å vinne eller tape, men for å få ei rettsavklaring. Høgsterett har no sagt at når ein har eit så stort museproblem, er det greitt å bruke drukningsfelle, men ein må vurdere alternativa, seier Nyborg.

Det var TV2 som meldte frifinninga først.

Her er lovteksten det er strid om Ekspander/minimer faktaboks Linda Strand er tiltalt for å ha brote Dyrevelferdslova §37, jamfør §12, for å ha avliva dyr på ein ikkje dyrevelferdsmessig forsvarleg måte: «Avliving av dyr og håndtering i forbindelse med avlivingen skal skje på dyrevelferdsmessig forsvarlig måte. Den som benytter bedøvings- eller avlivingsutstyr, skal påse at dette er egnet og vedlikeholdt. Dyr som eies eller på annen måte holdes i menneskelig varetekt, skal bedøves før avliving. Bedøvingsmetoden skal gi bevissthetstap, og dyret skal være bevisstløst fra før avlivingen påbegynnes og til døden inntrer. Krav om bedøving før avliving gjelder ikke hvis dyret avlives med en metode som gir umiddelbart bevissthetstap. Etter at avliving er utført, skal det påses at dyret er dødt. Avliving i nødstilfelle skal i størst mulig grad skje i samsvar med første og andre ledd. Avliving av dyr skal ikke skje som et selvstendig underholdnings- eller konkurranseelement. Kongen kan gi nærmere forskrifter om krav til miljø, utstyr og håndtering i forbindelse med avliving av dyr. Kongen kan gjøre unntak fra bestemmelsene i andre ledd for andre dyr enn landdyr og sjøpattedyr».

Brukte Bamsemums som agn

Så gale var museproblema, at trebarnsmora har fortalt at ho måtte bruke støvlar innandørs. Verken ordinære musefeller, høgfrekvente lydar, gift – eller ein ekstra katt – skal ha gitt resultat.

Løysinga blei å lokke musene med Bamsemums ut til ein tom, roterande brusboks.

Der fall dei ned i ei gamal sinkbøtte med frostvæske og vatn og drukna.

Katten Rigfar har ikkje klart å hamle opp med alle musene i huset. Foto: Eirik Haukenes / NRK

Dyrerettsorganisasjonen Noah synest ingenting om at Linda Strand no er frifunnen.

– Det er ein ganske svak dom Høgsterett kjem med. Dei vel å stille seg over Mattilsynet når dei definerer kva som er unødig liding, seier leiar Siri Martinsen.

Siri Martinsen er ikkje fornøgd med dommen i Høgsterett. Foto: Ingeborg Undheim / NRK

Ville ikkje akseptere førelegg

Sjølv var Linda Strand så fornøgd med den heimelaga fella at ho la ut eit innlegg på Facebook der ho tipsa andre. Det fekk både politiet og dyrevernorganisasjonen Noah til å reagere.

Saka endte med eit førelegg på 6000 kroner, som Linda Strand nekta å godta.

Dermed endte saka i rettsvesenet, og ho blei dømd både i tingretten og lagmannsretten.

Statsadvokat Magne Nyborg representerer påtalemakta i musesaka i Høgsterett. Foto: Marius André Jenssen Stenberg / NRK

Fleire hundre følgde saka

Det var stor interesse rundt saka då Høgsterett nyleg strøyma saka. Rundt 500 tilskodarar fekk med seg behandlinga elektronisk.

Thor Kleppen Sættem, som er forsvarar for Linda Strand, har tidlegare uttalt til NRK at hundrevis, om ikkje tusenvis av menneske rundt om i landet, har avliva mus på same måte.

Han skriv i ein epost til NRK at det er synd at saka måtte heilt til Høgsterett.

– Dette har vore ei stor belastning for henne som ho burde vore forutan.

Liknande musefeller blir selde i fleire butikkar.

Kunne tenkt seg å flagge

Linda Strand seier dei ikkje lenger har problem med mus i huset. Ho seier ho er svært fornøgd og overlykkeleg med resultatet.

No skal ho feire med ein god kopp kaffi i fineveret. Men flagging blir det ikkje - på garden utan flaggstang.

– Hadde eg hatt flaggstang skulle eg gjort det! ler ho.

Det gamle tømmerhuset i Surnadal har vore bustaden til mange mus dei siste åra. No bur der også ein familie på fire. Foto: Eirik Haukenes / NRK

Heile dommen frå Høgsterett kan du lese her.