På 1970-tallet ble det reist spørsmål om bildets ekthet, som følge av usikkerhet knyttet til bildets eierhistorikk og maleriets uvanlige stil og fargebruk. Nå er det bekreftet at bildet er en original.

– Dette er gode nyheter. Vi er takknemlige for samarbeidet vi har hatt med Van Gogh-museet om forskningsprosjektet, og naturligvis glade for utfallet av det grundige arbeidet som er gjort, sier direktør i Nasjonalmuseet, Karin Hindsbo i en pressemelding.

Direktør for Nasjonalmuseet Karin Hindsbo Foto: Dag Fosse / Dag Fosse

Museet gleder seg

Videre forteller hun at museet ser frem til å vise publikum et ekte van Gogh-maleri, når det nye Nasjonalmuseet åpner i 2021.

I januar 2003 satte kunsthistoriker Johannes Rød i sin hovedfagsoppgave spørsmålstegn ved bildets ekthet. Hans forskning førte til at Nasjonalgalleriet forandret skiltet under bildet fra «selvportrett» til «portrett», som nå blir endret igjen.

For å bekrefte om maleriet er et orginalt verk, inngikk Nasjonalmuseet i 2014 en avtale med Van Gogh-museet i Amsterdam i Nederland. De har nå undersøkt bildet.

– Forskerne ved Van Gogh-museet har gjort et svært grundig arbeid med å undersøke verket. Både studier av eierhistorikk og tekniske undersøkelser bidrar til å legge et solid grunnlag for konklusjonen om at maleriet er utført av van Gogh, sier kurator ved museet, Mai Britt Guleng i samme pressemelding.

Nå har Nasjonalmuseet endelig en van Gogh igjen

Bildet skal være det første maleriet Van Gogh malte etter en sykdomsperiode i 1889.

Maleriet «Selvportrett» er på utlån til Van Gogh-museet og deres utstilling «In the Picture» som åpner 21. februar 2020. Bildet kommer tilbake til Norge og Nasjonalmusset, og vil få en sentral plass i den nye samlingsutstillingen når det nye Nasjonalmuseet ved Rådhusplassen i Oslo åpner våren 2021.

