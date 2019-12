Tre arbeidere bortvist fra byggeplassen til Nasjonalmuseet etter varsler om seksuell trakassering

En kvinne varslet i september at hun var blitt seksuelt trakassert av en mannlig ansatt fra samme selskap. Kvinnen var bygningsarbeider på det nye Nasjonalmuseet i Oslo.

Varselet ble ikke fulgt opp, etter ønske fra kvinnen selv. Hun oppgir til Statsbygg-ledelsen at hun har hørt at arbeidsgiveren, en underleverandør til Statsbygg, «ikke tar dette på alvor». Kvinnen oppgir også at «flere jenter har sluttet ved ulike avdelinger i Norge».

Dette fremkommer i interne e-poster NRK har fått innsyn i, sendt mellom medlemmer av prosjektledelsen.

Siden mai 2018 har fire varselsaker om seksuell trakassering ved byggeplassen til Nordens største kunstmuseum havnet på bordet til Statsbygg.

Tre av sakene har endt med at arbeidere har mistet arbeidsoppgavene ved byggeplassen, bekrefter Statsbygg.

– Dette er varsel om forhold vi ikke på noen som helst måte ønsker på byggeplassen. Det skal være trygt å være hvem som helst på byggeplassen, uten å risikere å bli utsatt for en uønsket handling eller sjikanering, sier kommunikasjonsdirektør Hege Njaa Aschim.

NRK er ikke kjent med innholdet i varslene som har ført til at tre arbeidere har blitt bortvist fra byggeplassen. NRK er ikke kjent med at arbeiderne på bildet er omfattet av forholdene omtalt i denne saken. Foto: Svein Ommundsen / NRK

Bortvist fra byggeplassen

Statsbygg vil ikke gå i detalj om innholdet eller personene det er varslet mot, men opplyser at de har jobbet sammen med varslerne på byggeplassen.

– Det er jenter på byggeplassen som har opplevd dette. Det tenker jeg er alvorlig. Man må kunne være to kjønn på byggeplassen, sier Aschim.

Kommunikasjonsdirektør Hege Njaa Aschim i Statsbygg. Foto: Maria Kommandantvold / NRK

Arbeiderne har vært ansatt hos underleverandører i byggeprosjektet. Statsbygg sier de har forsikret seg om at varselsakene er blitt håndtert hos underleverandørene.

– Men hvordan har Statsbygg forsikret seg om at det var juridisk korrekt at disse tre ble bortvist fra byggeplassen?

– Vi har forholdt oss til de selskapene vi har kontrakt med, og sørget for at de har tatt hånd om sine egne medarbeidere. Vi har bedt om at disse arbeiderne ikke skal oppholde seg på byggeplassen eller i nærheten av dem som opplevde trakasseringen. Hvordan det derifra er håndtert, er en sak mellom firmaet og den enkelte, sier Aschim.

Fikk skriftlig advarsel

En av de tre arbeiderne som mistet arbeidsoppgavene sine tilhørte renholdsselskapet Maid4you, med over 350 ansatte med hovedvirke i byggebransjen. NRK kjenner ikke til hvilke underleverandører de to andre var ansatt hos.

Varselet fra byggeplassen førte i tillegg til en skriftlig advarsel for den ansatte i Maid4you, sier selskapets driftssjef, Tom Haugland.

– Vurderte dere om varselet tilsa at den ansatte burde miste jobben?

– Ikke ut ifra bevisbyrden som var der. Dessverre er det ofte påstand mot påstand i slike saker, og det er ikke lett å få dokumentert hva som faktisk har skjedd. I dette tilfellet ga vi den ansatte en skriftlig advarsel, og satt ham under oppsyn. Vi prøvde så godt vi kunne å forsikre at dette ikke skal skje igjen, sier han.

Driftssjef Tom Haugland i renholdsselskapet Maid4you. Foto: Øystein Tronsli Drabløs / NRK

Haugland mener selskapet håndterte varselsaken godt. Han peker på byggebransjen som et sted med en historisk dårlig kultur.

– Vi vet at det ikke er spørsmål om det kommer til å skje slike hendelser her eller andre steder. Det er bare snakk om når, hvor, med hvem og i hvilken alvorlighetsgrad. Derfor kurser vi nå alle ansatte til å vite hva som er akseptabel atferd på jobben, sier Haugland.

Frykter store mørketall – hyret inn eksperthjelp

Aschim i Statsbygg er glad for at varslene kom opp på ledernivå, så selskapet kunne reagere. Spørsmålet er hva ledelsen ikke har fått med seg.

– Frykten vår er at det finnes en store mørketall, der vi ikke har fått beskjed om hendelser, sier hun.

Etter den første varselsaken i mai 2018, hyret Statsbygg inn omfattende eksperthjelp utenfra for å få bukt med problematikken.

– Vi har tatt dette på ramme alvor, da vi forsto at flere saker hadde kommet på bordet, sier Aschim.

Byggingen av det nye Nasjonalmuseet pågår for tiden ved Aker Brygge i Oslo. Foto: Tiril Mettesdatter Solvang / NRK

Hun ramser opp flere foredrag, en omfattende holdningskampanje og bedre formidling av kontaktmuligheter til selskapets kvinnelige byggeledere.

– Vi har særlig vært opptatt av lærlingene våre. Når man som ung kommer inn på en byggeplass med mange herdede medarbeidere, må man vite hvor grensen går, sier Aschim.