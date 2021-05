Carle døydde søndag etter nyresvikt, opplyste sonen Rolf Carle til New York Times.

Carle vart fødd i 1929 i Syracuse i delstaten New York. Han var son av tyske innvandrarar som flytta tilbake til Tyskland med han i 1935. Der budde dei under krigen. På byrjinga av 1950-talet drog han tilbake til USA, med vonde minne frå barndommen under Nazi-Tyskland. Det vart ei drivkraft for arbeidet hans som barnebokforfattar.

I 1969 gav han ut barneboka «Den lille larven Aldrimett» («The Very Hungry Caterpillar» på engelsk), ei bok som gjorde han verdskjend. Over 50 millionar eksemplar av boka er selde.

– Barn treng håp

I den klassiske forteljinga et larven Aldrimett seg bokstaveleg talt gjennom sidene inntil den ein dag har blitt heilt mett og vert ein sommarfugl.

Carle vart ein gong spurd om kvifor han trudde boka heldt seg så populær.

– Eg trur det er ei bok om håp. Barn treng håp. Du, som ei lita ubetydeleg larve, kan vekse opp og bli ein vakker sommarfugl og flyge ut i verda med talentet ditt, svara han.

I løpet av karrieren sin skreiv og illustrerte Eric Carle over 100 bøker som har vore omsette til rundt 70 språk.