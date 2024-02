Paul McCartney gjenforent med bass som ble stjålet i 1972

Paul McCartney er blitt gjenforent med bassen han brukte på The Beatles-klassikere som «Love Me Do» og «She Loves You», 51 år etter at den ble stjålet i London.

Höfner-bassen ble funnet på et loft i Sussex, skriver BBC. McCartney kjøpte gitaren i 1961, og den ble stjålet fra en varebil i Notting Hill i London i oktober 1972.

En talsperson for 81-åringen sier at han er «utrolig takknemlig» for at bassen er returnert. Letingen etter den begynte etter at McCartney selv oppfordret produsenten Höfner til å finne den.

Gruppa som har lett etter den, ble kontaktet av en mann i Sussex som kom på at han hadde en gammel bass liggende på loftet. Det skjedde etter at de hadde fulgt opp tips om at bassen etter tyveriet var blitt solgt til en huseier av en pub, og at den deretter hadde havnet i Sussex.

(NTB)