Artist i 20-årene dømt til 6,5 års fengsel for drapsforsøk

En mann i 20-årene er dømt til 6,5 års fengsel for drapsforsøk på en 17-åring på Stovner i Oslo.

Mannen er også dømt til å betale 150.000 kroner i erstatning til fornærmede, i tillegg til saksomkostninger.

Forsvarer Usama Ahmad forteller at hans klient tar dommen med fatning, men ønsker å anke. Selv mener mannen at dette ikke var et drapsforsøk.

Den dømte mannen i 20-årene er artist og låtskriver innenfor rapsjangeren.

Statsadvokat og aktor i saken, Peter André Johansen, la ned påstand om at de «voldsromantiserende» tekstene burde være skjerpende for dommen, altså at artisten skal få strengere straff enn han ville fått uten å ha laget slike tekster.

Johansen ba om ti års fengsel for mannen i 20-årene.

Men raptekstene har ikke vært straffeskjerpende for dommen.

– Jeg registrerer at dommen er tre og et halvt år under statsadvokatens påstand, tingretten ser helt bort fra store deler av aktors argumentasjon om de skjerpende omstendigheter - om betydningen av at han er artist, sier forsvarer Ahmad.

Den fornærmede 17-åringen døde ikke, men ble kjørt til sykehus etter å ha blitt skutt i mageregionen. Artisten har hele veien nektet straffskyld og har ikke ønsket å forklare seg.

Saken har fått stor oppmerksomhet fordi flere av artistens raptekster ble lagt frem som bevis i retten.

– Problematisk

– Det er særlig problematisk hvis en raptekst brukes som straffeskjerpende moment, sa Maren Larsen Borgan, advokat i Elden.

Hun er derfor positiv til at raptekstene ikke ble brukt som grunnlag i dommen.

– Jeg synes det er bra at tekstene ikke blir sett på som relevante i denne sammenhengen. Jeg tror noen trengte en påminnelse om at rap er kunst, og det virker det som de har fått med seg, sier Borgan.

Advokat Maren Larsen Borgan er strekt kritisk til bruken av raptekster i straffesaker. Foto: Elden Advokatfirma

Mandag deltok hun på en paneldebatt om bruk av raptekster som bevis i straffesaker. Hun understreker at hun utover dette kun kjenner saken gjennom media.

– Det kan i verste fall føre til at du straffes hardere på bakgrunn av at du har uttrykket deg gjennom en raptekst, et uttrykk som er beskyttet av ytringsfriheten, fortsetter Borgan.

Raptekster som bevis

Ifølge The Guardian finnes det mer enn 500 eksempler på rettssaker der raptekster har blitt brukt som bevis, de siste 30 årene. Rettsforskere tror tallet i realiteten er mye høyere.

Rapperen Young Thug fikk sammen med rap-kollega Gunna nettopp enormt med oppmerksomhet for en rettssak der tekstene deres ble brukt mot dem.

At tekstene ble brukt i retten har skapt stort debatt i USA. Mange mener at å bruke raptekst som bevis truer den kunstneriske friheten. Flere av verdens største plateselskaper og artister har blant annet stilt seg bak underskriftskampanjen «Protect Black Art».

Young Thug har hatt tre album på toppen av Billboard-lista og har vært nominert til fire Grammy-priser. Nå sitter han i fengsel.

Gunna deltok på The Met Gala bare dager før han ble kalt inn til retten i mai 2022. Foto: ANGELA WEISS / AFP

Også i Sverige har debatten om raptekster rast som følge av økningen i gjengkriminalitet. Sverigedemokraternas Jimmie Åkesson har blant annet foreslått å forby gangsterrap fra å spilles på landets rikskringkaster, SVT.

Men i USA har debatten også presset frem bedre rettsvern for rap. Flere amerikanske politikere har blant annet forfattet et lovforslag, The Rap Act (The Restoring Artistic Protection Act), som har som mål å bannlyse bruk av sangtekster som bevis i retten.

Lovforslaget kom etter at en 17-åring i fjor ble dømt til livstid i fengsel, delvis på grunn av raptekster han hadde skrevet.

Godt nok rettsvern

I noen stater, som California, har de andre lover som skal beskytte raptekster spesielt.

Borgan mener likevel at rettsvernet her i Norge holder.

– Raptekst er vernet gjennom ytringsfriheten både i grunnloven og menneskerettigheteskonvesjonen, og det er nok. Den kunstneriske friheten står fortsatt sterkt, sier hun.