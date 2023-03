I oktober 2021 blir en 17-åring skutt like ved Stovner senter i Oslo. Tenåringen kjøres til sykehus etter å ha blitt truffet i mageregionen.

En artist i 20-årene blir tiltalt for drapsforsøk, men nekter straffskyld.

Nå har saken vært oppe i retten, hovedforhandlingen er ferdig og mannen venter på en dom. Aktor ber om ti års fengsel.

Statsadvokat Peter André Johansen forteller at det fremstår som planlagt skyting, der offeret er et barn. I tilegg trekker han fram at det skjer innen et miljø der man har selvpålagt hukommelsestap og ikke vil forklare seg for politiet.

Peter André Johansen mener musikktekstene kan ha betydning for straffeutmålingen. Foto: Tom Balgaard / Tom Balgaard/NRK

Men det har også kommet inn et nytt element i den norske rettssalen.

Raptekster.

For første gang blir tekster brukt som bevisførsel i retten.

– Voldsromantiserende

En politimann leser i retten opp tekster artisten har fremført.

Statsadvokat Peter André Johansen påpeker at det ikke er musikktekstene som en ytring som kan føre til en eventuell strengere straff.

– Det vi ser er at dette er voldsromantiserende fremføringer, og for det tilfellet at retten finner tiltalte skyldig så innebærer dette en realisering av den voldsromantikken og det mener vi er et element i saken og et straffeskjerpende element.

Kan det gjøre at han får høyere straff?

– Det kan være et element i straffeutmålingen. Jeg vil ikke tone det veldig høyt, det er andre elementer i saken som jeg tenker veier tyngre enn akkurat det momentet.

Men, at det i det hele tatt er et element får en kjent produsent til å reagere.

Ytringsfrihet

Tommy Tee er en av Norges mest kjente rapprodusenter. Han frykter at bruken av låttekster som bevis kan begrense kunstnernes ytringsfrihet.

Produsent Tommy Tee er bekymret for at kunstnernes ytringsfrihet skal begrenses. Foto: Yildiz/Saugstad / NRK

– Jeg forstår ikke hva det skal bevise. Dette er jobben hans og det er kunsten hans. Skal man da begynne å tenke seg om hver gang man skriver tekster, er dette lov å si, vil jeg kanskje ved et eller annet tidspunkt ville bli straffa for det jeg sier.

–Så gjør man noe med kunsten og man tråkker over en ganske skummel grense.

NRK har vært i kontakt med mannens forsvarer. Han vil ikke kommentere saken. Den tiltalte har hele veien nektet straffskyld.

Omdiskutert

Internasjonalt er det ikke første gang raptekster blir brukt som bevis i en rettssal.

I en BBC-artikkel fra i fjor blir det skrevet at slike tekster har blitt brukt som bevis i mer enn 500 straffesaker rundt om i USA de siste to tiårene.

Dette er en praksis som er både diskutert og omdiskutert.