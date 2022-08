Netflix satser på samisk filmsamarbeid

Strømmegiganten Netflix og Internasjonalt Samisk filminstutt (ISFI) inngår samarbeid, skriver nettstedet Screen daily.

Netflix har et fond som gir midler til samarbeid for å styrke kreativt mangfold og deltakelse i underholdningsbransjen. Dette gjøres blant annet via opplæring og kompetanseheving.

Detaljene for hvor mye dette koster er foreløpig ikke offentliggjort, men tidsrammen for samarbeidet er satt til minst ett år.

Samisk film får med dette samarbeidet mulighet til å delta i opplæringsprogrammer, inklusive muligheten til å følge produksjoner bak kamera, og ikke minst å hjelpe samiske kreative skapere til å lykkes i industrien.

Netflix besøkte ISFI under åpningen av nytt studio i Kautokeino i april.

– Vi har vært i dialog om et samarbeid siden det besøket, sier direktør Ánne Lájlá Utsi til Screen daily.

Nyheten slippes i forbindelse med visningen av seks samiske filmer i Venezia i disse dager, kalt Árran 360°.

Bildet viser de seks filmskaperne som var tilstede under premieren av filmene på øya San Servolo i Venezia.