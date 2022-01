Mira Craig, Frode Vassel, TrollfesT og Eline Noelia skal forsøke å vinne publikums hjerter i kveld.

I kveldens første duell blir det Eline Noelia mot Mira Craig.

Eline Noelia: «Ecstasy»

Eline Noelia-Ecstasy

22 år gamle Eline Noelia Myreng begynte med kristenpop, men har nå beveget seg inn på vanlig pop. Hun er klar på hva som er kveldens mål.

– Jeg har lest veldig mange steder på internett at folk ikke tror jeg klarer låten live, de tror ikke at jeg greier de høye tonene, sier hun og fortsetter:

– Så i kveld skal jeg overraske de som ikke tror på meg.

MGP- kjenner Anders Tangen mener at det er en moderne låt som fungerer på dansegulvet.

– Eline sang fantastisk! Men blir det for mange altfor høye toner oppå hverandre for folk flest? Blir det litt slitsomt?, spør Tangen.

Foto: JULIA MARIE NAGLESTAD / NRK

Mira Craig: «We Still Here»

Mira Craig-We still here

– Jeg gjorde mitt beste, så håper jeg det holder, sa Mira Craig etter opptredenen.

MGP-kjenner Tangen ønsker at Melodi Grand Prix skal bli mer galla.

– «We still hair» er riktigere navn med disse draktene. Jeg vil helst at MGP skal bli litt mer galla og mindre jalla. Miras låt og hårete antrekk var dessverre ikke et bidrag til det

Artistene skal under kveldens delfinale delta i forhåndstrukkede dueller. Det blir totalt tre dueller, og du har tre stemmer per duell.

Etter siste artist i hver duell har fremført sitt nummer, starter avstemningen som avgjør hvem som sikrer seg en finaleplass.

Les mer her om hvordan du stemmer i årets Melodi Grand Prix.

I høst røpet også MGP-general Stig Karlsen at man kunne vente seg det sterkeste feltet av vokalister i konkurransen noen gang.

FØRST UTE: Mira Craig, Frode Vassel, TrollfesT, Eline Noelia og Elsa Bay skal fremføre i kveld. Foto: Julia Marie Naglestad

– I all beskjedenhet, nivået er skyhøyt! Det hjelper ikke med gode låter, om man ikke har artister som kan levere dem, sa Karlsen i intervjuet.