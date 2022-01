I kveld er det duket for første festdag i Melodi Grand Prix 2022.

Fem artister skal opptre på scenen i kveld, og vi var litt nysgjerrige på hvem de var, og har stilt dem «fem kjappe spørsmål».

TrollfesT

Det norske metalbandet, TrollfesT er spente på hvordan det går i kveld.

TrollfesT ble frarøvet sceneklærne av crewet på turné en gang, men forhåpentligvis skjer ikke det i kveld. Foto: Julia Marie Naglestad / NRK

Hva er deres forhold til MGP?

Noen av oss lurte seg med i bandet til Jorn i fjor, mens andre visste ikke hva MGP var før vi startet omtrent. Men nå vet vi det da.

Hvordan vil dere beskrive dere som personer?

Vi er en samling venner som spiller musikk sammen. Vi har det veldig moro og er glade i en fest. Vi er generelt ganske skjeggete og liker alle typer dyr.

Har dere noen røverhistorier?

Bassisten ble frarøvet sceneklærne av crewet på turné en gang, så han måtte spille og stagedive naken.

Har dere hatt et MGP-crush?

Buranovskiye Babushki, Wig Wam og Lordi.

Hvorfor fortjener dere å gå videre?

Tjah, det kan man jo diskutere, men i og med at vi har litt fans rundt omkring i verden og definitivt kommer til å skille oss ut, så tror vi at vi kan være bra taktisk valg. Dessuten spenner vi over alle sjangere på en gang, så alle kan potensielt bli litt fornøyd.

Eline Noelia Myreng

22-åringen skal gjøre sin debut i kveld som artist på riksdekkende TV.

Eline Noelia er kun 22 år, men mener hun fortjener å gå videre fordi hun har masse å by på. Foto: Julia Marie Naglestad / NRK

Hva er ditt forhold til MGP?

Jeg har alltid elsket MGP! Det er glitter, fest og trøkk! Som liten lekte jeg MGP på skolen og hjemme, så det er virkelig superstas å stå på den ekte scenen med min første singel!

Hvordan vil du beskrive deg selv?

Jeg vil beskrive meg selv som utadvendt, energisk og veldig kjærlig.

Hvilke artister ser du opp til?

Jeg ser opp til Lady Gaga, Céline Dion og Demi Lovato! Ærlige flotte damer med trøkk og tæl.

Har du hatt et MGP-crush?

Haha, i 2012 var jeg 13 år og bare elsket Tooji!

Hvorfor fortjener du å vinne?

Jeg fortjener å gå videre fordi jeg har masse å by på, og har en catchy låt med god energi!

Frode Vassel

Den erfarne artisten har sunget med artister som Ylvis, Maria Mena og Åge Sten Nilsen. Nå er han klar for å delta i MGP.

Frode Vassel skulle ønske han var litt høyere, men ellers er han fornøyd med livet. Foto: Julia Marie Naglestad / NRK

Hvordan vil du beskrive deg selv som person?

Jeg er litt sjenert, men ikke på scenen.

Hva er din største drøm utenom det å være med på MGP?

Å bli 1.85. Høy, men ikke altfor høy.

Har du hatt et MGP-crush?

Var det noen som ikke ble forelsket i Rybak?

Har du noen røverhistorier?

Røverne kan fortelle sine egne historier. Jeg er en snill gutt.

Hvorfor fortjener du å gå videre?

Stem på Frode – vi har bare en klode!

Mira Craig

39-åringen begynte å skrive låter da hun var 15 år. Hun stod faktisk bak vinnerbidraget i Melodi Grand Prix i 2008, «Hold On Be Strong», som hun hadde skrevet da hun var 15 år gammel. Låten ble fremført av Maria Haukaas Storeng.

– Vi har jobbet ræva av oss, for å lage et kult show, sier Mira Craig. Foto: Julia Marie Naglestad / NRK

Kan du beskrive deg selv?

Jeg er vel kreativ, annerledes og snill.

Hvilke artister ser du opp til?

Whitney Houston og Michael Jackson.

Hva er din største drøm?

Min største drøm er å vinne og reise til Eurovision.

Har du hatt et MGP-crush?

Nei, haha ikke ennå.

Hvorfor fortjener du å gå videre?

Fordi det er en bra låt, og fordi vi har jobbet ræva av oss for å lage et kult show til dere med kostymer og dans.

Elsie Bay

Elsa Søllesvik fra Haugesund har drevet med musikk hele livet. Hun slo gjennom som 17-åring med popsuksessen Elsa & Emilie. Låten «Run» ble kjent gjennom serien «Skam», hvor den ble brukt som soundtrack.

Finalist i MGP, Elsie Bay. Foto: Julia Marie Naglestad / NRK

Hva er ditt forhold til MGP?

Jeg har alltid fulgt med på Eurovision, men jeg ble for alvor introdusert for MGP i 2021, da jeg var låtskriver for Emmy (Witch Woods). I tillegg stod venninnen min Imerika på scenen. Etter det har jeg blitt blodfan!

Hvordan vil du beskrive deg selv som person?

Jeg er glad i livet og trives med meg selv! Jeg er kanskje ikke den som sprudler mest, men jeg er flink til å dra på eventyr! Litt for engasjert i true-crime, og litt for glad i kebab. Har for høyt studielån og skulle vel egentlig ha funnet tid til å lese til eksamen – MEN, musikk er for gøy.

Hvilke artister ser du opp til?

Aurora, Emilie Nicolas, Bon Iver og Frank Ocean.

Hva er din største drøm utenom det å være med på MGP?

Å kunne leve av musikken til jeg takker for meg.

Hvorfor fortjener du å gå videre?

Jeg har troa på at dette er en låt som Europa kommer til å like, så dersom MGP-publikummet er enig, så er jeg klar som et egg til å levere!