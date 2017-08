Aqua-Lene blir skuespiller i «Klovn»

– Jeg skal spille en ekstrem versjon av meg selv, hvor jeg håndterer saker og ting på min måte. Aqua-Lene er en sterk kvinne, men det kommer nok drittslenging begge veier, sier Lene Nystrøm til danske TV 2.

«Klovn» er en dansk komiserie som handler om livene til de danske komikerne Frank Hvam og Casper Christensen, og deres koner. Gjennom seks sesonger og to filmer har serien tatt utgangspunkt i komiske situasjoner i hverdagen, pinlig stillhet og menneskelige feil.

PINLIGE SITUASJONER: Pinlige situasjoner er en av hovedingrediensene i den danske komiserien «Klovn». Komikerne Casper Christensen og Frank Hvam spiller hovedrollene, her i filmen «Klovn Forever».

Casper Christensen spiller en karakter som ikke skyr noen midler for å sjarmere seg inn til det motsatte kjønn. Tidligere har dette på skjermen resultert i flere konflikter med karakterens kone, da spilt av danske Iben Hjejle.

Men når «Klovn» nå kommer tilbake i syvende sesong, er Christensens karakter skilt og gift på ny. Denne gang med Lene Nystrøm.

Ny karriere

Nystrøm slo gjennom på 90-tallet med den danske popgruppen Aqua. Med låter som «Barbie Girl» og «Doctor Jones» herjet de på hitlistene, og Nystrøm fikk juryens spesialpris under Spellemannprisen 1997.

STORHETSTID: Lene Nystrøm sammen med resten av Aqua i storhetstiden på 90-tallet. Foto: Helge Hansen / NTB scanpix

Nystrøm har også hatt flere roller som skuespiller tidligere, blant annet har hun spilt i thrilleren «Fri oss fra det onde», i «Varg Veum» og i danske «Lulu og Leon».

«Klovn» er i stor grad basert på improvisasjon, og til danske TV 2 forteller Nystrøm at dette blir en ny måte å arbeide på.

– Jeg må jo kunne improvisasjon, siden de har tatt meg med. Casper nevnte rollen for meg for et år siden, og siden da har jeg ikke tenkt noe mer på den. Men så fikk jeg plutselig en telefon, dro på casting og fikk rollen, sier Nystrøm.

Returnerer etter åtte år

Når serien returnerer med sesong nummer syv, er det gått åtte år siden forrige sesong-

Ifølge avisen Berlingske Tidende vil «Klovn» ha premiere en gang i 2018.

– Vi følger med i tiden, men karakterene har ikke endret personlighet. Frank vil fremdeles være en klovn, sier serieskaper og skuespiller Frank Hvam til danske TV 2.