Det blir en glitrende aften når Melodi Grand Prix er kveldens tema i Stjernekamp for aller første gang. I denne sendingen får vi servert nye og gamle vinnerlåter fra norske Melodi Grand Prix, svenske Melodifestivalen og selvfølgelig — Eurovision Song Contest.

1. Andrea Santiago - «Euphoria»

(Loreen, Sverige, 2012)

Da Loreen vant Eurovision i 2012 introduserte hun oss også for noe som skulle prege de fleste dansegulv fremover med sin euforiske låt. En trøblete start med de mørke tonene går heldigvis kjapt over for Santiago idet hun blir mer og mer komfortabel på scenen. Det mangler noe Grand Prix over det hele, med et energinivå som gjerne skulle vært skrudd opp et par hakk for å få douze points.

Terningkast 4

2. Adrian Jørgensen - «Romeo»

(Ketil Stokkan, Norge, 1986)

Den klåfingra «Romeo» gikk ikke til topps i Eurovision i 1986, men var god nok til å vinne her i Norge. Det en kanskje husker best var dens karakteristiske koreografi, som selvfølgelig blir gjengitt i kveld. Adrian kom selv på andreplass i den norske MGP-konkurransen tidligere i år, og viser også nå at han kjenner gamet, og klarer å synge relativt stødig med koreografien. Det blir likevel litt for seriøst her, hvor konsentrasjonen og noen alt for stive ledd overkjører det humoristiske i dette innslaget.

Terningkast 3

3. Åge Sten Nilsen - «Heroes»

(Måns Zelmerlöv, Sverige, 2015)

Bare tre år etter Loreens seier, klarte Sverige jaggu å ta med seg Eurovision-trofeet igjen i 2015 med «Heroes». Som flere her i kveld har også Åge erfaring fra MGP. Med overdrevet amerikanisert engelsk i country-starten leverer rockeren et ekstremt godt vokalspekter. Det er ikke mye dans her, men det er egentlig greit når en heller har en stemme som bærer det hele og treffer de høye notene. Fordelen med å ha en massiv bakgrunn fra glam-rock antar jeg.

Terningkast 5

4. Kari Gjærum - «For vår jord»

(Karoline Krüger, Norge, 1988)

Veteranen Kari Gjærum har deltatt i MGP-sirkuset ca en million ganger. I utgangspunktet skulle hun være med å kore på denne låten i 1988, men det ble det ikke noe av da hun ikke fikk fri hos teatret. Nå fikk hun endelig stå i spotlighten med denne betimelige klimalåten, med god grunn. Innlevelse, energi, historiefortelling. Mye er på plass. Gjærum leverer like glitrende som kjolen, gitt!

Terningkast 5

5. Bilal Saab - «You»

(Robin Stjernberg, Sverige, 2013)

Dette er nok den minst kjente låten i kveld, men det gjør det ikke til en dårlig låt av den grunn. Igjen, en liten trøblete start her, men heldigvis henter Bilal seg godt inn før låten virkelig tar av. Falsettene sitter godt, og det mest imponerende er kontrollen som ligger i stemmen utover fremføringen. Klarer han å hente inn kontrollen fra start fremover, kan Bilal bli en veldig spennende artist å følge med på videre i konkurransen.

Terningkast 4

6. Anette Amelia Hoff Larsen - «Fångad av en stormvind»

(Carola Häggkvist, Sverige 1991)

I 1991 ble den ikoniske vindmaskinen brukt for første gang i MGP-sammenheng med Carola i front. Vindmaskinen tok såpass mye strøm at den klarte å «fånga» lyden til Carola i finalen, men heldigvis har TV-teamene lært siden den gang. Anette dominerer scenen fra første strofe, med stor energi og tilstedeværelse. Det er tydelig at denne artisten er scenevant og skapt for MGP.

Terningkast 6

7. Beate Lech - «I Feed You My Love»

(Margaret Berger, Norge, 2013)

Lech er den første artisten som virkelig har gjort en av kveldens låter til sin egen. Det kuleste her ligger i dramaturgien som først beveger seg fra noe som minner mer om R&B enn elektronika, og drar seg massivt opp til en storslagen sensuell låt som like gjerne kunne vært med i en James Bond-film. En stor overraskelse i kveld!

Terningkast 5

8. Hanne Sørvaag - «Rock 'n' Roll Kids»

(Paul Harrington og Charlie McGettigan, Irland, 1994)

Denne låten er fra Irlands storhetstid i Eurovision, og førte til en liten hatrick for landet som de siste årene har levert lite imponerende bidrag i konkurransen. En nostalgisk tematikk i balladen leveres lett og ledig fra en av de mest profilerte artistene i årets Stjernekamp. Det er fint, men dette blir faktisk litt kjedelig sammenlignet med det andre vi har sett i kveld.

Terningkast 3

9. Sondre Mulongo Nystrøm - «La det swinge»

(Bobbysocks, Norge 1985)

Med Hanne Krogh som mentor er dette et dristig valg for Nystrøm. Vokalmessig er det ikke den vanskeligste låten i kveld, men det kompenseres med show, dans og innlevelse. Jeg skulle gjerne ønske at han kunne swinge mer til han mistet all kontroll, men dette fungerer greit for kvelden.

Terningkast 4

10. Kim Rysstad - «Rise Like A Phoenix»

(Conchita Wurst, Østerrike, 2014)

Folkemusikeren viser at MGP ikke lenger er noen stor utfordring for han. Rysstad var selv med i den norske finalen i 2012, uten særlig hell, men tar igjen det tapte med denne ømme vinnerlåta. Med slik kraft får Rysstad kreppen til Thomas Felberg til å flagre i vinden, og jaggu er det ikke noen øyne som vætes smått hos publikum også.

Terningkast 5