Det er endelig tid for årets finale i Stjernekamp. I kampen om å bli Norges beste entertainer, har Kim Rysstad og Bilal Saab kjempet seg gjennom 10 uker og 13 ulike sjangre, og sett den ene artisten etter den andre bli sendt hjem.

I kveldens duell skal de synge tre låter hver: en reprise fra en av høstens sjangre, en låt fra eget repertoar og en egenvalgt finalelåt. NRKs musikkanmelder Marit Johansen gir deg sin dom, låt for låt.

REPRISE

1. Kim Rysstad - «Rise Like a Phoenix»

(Conchita Wurst, 2014)

Folkesangeren valgte vinnerlåta fra Eurovision 2014 i andre program av denne konkurransen, til ekstremt stor jubel blant seerne. Denne reprisen leveres — som forventet — med stor kraft skapt fra langt nede i magen til Kim Rysstad. En i utgangspunktet ganske stillestående fremførelse blir liksom ikke så stillestående likevel med denne innlevelsen.

Terningkast 5

Kim Rysstad: Rise Like a Phoenix - Conchita Wurst Du trenger javascript for å se video.

2. Bilal Saab - «Nordaførr»

(RSP & Thomax, 2010)

Tilbake i uke fem valgte Saab å servere litt nordnorsk rap i Stjernekamp. Han overbeviser også her at rapping skulle vise seg å ikke være noen stor utfordring for finnmarkingen. Flyten er god og presis, selv med et par småhissige innpust, men uansett fette najs levert.

Terningkast 5