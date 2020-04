Anten du sit i heimekarantene, har heimekontor eller rett og slett berre vil høyre om noko anna enn dei siste oppdateringane frå nyheitene: Prøv denne guiden med podkastar som kan gi ro og kos i desse usikre tider.

Tittel: Invisibilia

Invisibilia Språk: Engelsk

«Det er noko trygt og godt å høyre mine faste og skikkeleg gode historieforteljarar akkurat no. Ein av episodane tek utgangspunkt i at journalisten er engsteleg for tida vi lever i og finn ein med spesielle krefter som kan sjå inn i framtida. Episoden gav meg ein merkeleg optimisme. Invisibilia tek tak i dei usynlege tinga som formar oss som menneske og får oss til å sjå livet på nye måtar.»

«Kven er best når ein kjenner seg litt åleine? Tidlegare upubliserte intervju med Astrid Lindgren og heile historia til ein av dei viktigaste forfattarane i livet mitt. Eg anbefaler også å høyre «Brødrene Løvehjerte» – eit utruleg vakkert høyrespel i podkasten «Drama för unga» («Bröderna Lejonhjärta»).

Tittel: The Splendid Table

Språk: engelsk

«Det blir mykje matlaging heime no og denne podkasten er perfekt! Når eg treng å senke skuldrene, likar eg å høyre samtalar om mat. Folka i podkasten er, i tillegg til matkyndige, veldig gode journalistar og eg får inspirasjon til å lage alt frå Dal og Kimchi til å drikke Mezcal og ete ostesmørbrød. 700 episodar ligg klare.»

Tittel: The Moth

The Moth Språk: engelsk

«Vi har fortalt kvarandre historier sidan tidenes morgon. Sånn forstår vi kvarandre betre og blir underhaldne på vegen. Historier frå dei som fortel sitt eige liv, fortalt på ei scene for publikum. Blir aldri lei.»

Tittel: Soundtracking with Edith Bowman

Soundtracking with Edith Bowman Språk: engelsk

«Verdas største filmregissørar og komponistar snakkar med skotske Edith Bowman om korleis dei komponerer og brukar musikk i filmane sine. Tim Burton, Greta Gerwig, Noah Baumbach, Bruce Springsteen, Hildur Gudnadottir og Quentin Tarantino er berre nokre av dei vi får møte i dei ulike episodane.»

Tittel: Gamle Greier

Gamle Greier Språk: norsk

«No er det herleg å reise og lære noko utan å ta eit einaste steg utanfor døra. Overraskande historier, dunkle hemmelegheiter og heftige liv frå noregshistoria. Alt funne i dei djupe kvelva til Nasjonalbiblioteket. Ein nordmann som hjelpte Darwin med evolusjonsteorien og kvinnesaks-pioner og skribent Fernanda Nissen i eit trekantdrama med Bjørnstjerne Bjørnson!?!»

Tittel: Heavy Weight

Heavy Weight Språk: engelsk

«Gimlet media er av dei beste på podkast i verda. I denne podkasten hjelper Jonathan Goldstein menneske å løyse noko stort eller lite frå fortida som dei ønsker dei kunne forandre eller finne ut av korleis eigentleg var. Meisterleg og morosamt fortalt. Bonustips: Dersom du tenker på å lage podkast sjølv; høyr «Gimlet Academy». Veldig bra!»

«Veldig gode og morosame samtalar med favorittar som Judd Apatow, Whitney Cummings, Jack Black, Tina Fey, Lin Manuel Miranda og Howard Stern. Podkasten startar med at Conan er morosam saman med dei to produsentane sine. Nokre gonger hoppar eg over akkurat det.»

Bonustips

Mona B. Riise anbefaler også desse musikkpodkastane:

«Dolly Parton's America» (utviklinga av det amerikanske samfunnet sett gjennom musikken og karrieren til Dolly Parton)

«Soul Music» (ein podkast om låtar med sterk kjenslemessig påverknadskraft, som t.d. «Sittin' on the dock of the bay», «True colors» eller «Wind of change»)

«Song Exploder» (kjende artistar eller band fortel historia bak dei mest kjende låtane sine)

«Broken Record» (ein podkast for dei som saknar liner notes/omslagstekstene frå LP- og CD-cover i ei verd (nesten) utan slike. Intervju og samtalar med artistar om musikken deira.)

I tillegg tipsar Riise om det ho kallar sine faste og veldig gode podkast-følgesvenner:



