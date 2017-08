Advarer mot å slippe barna løs på Youtube

Denne uka besøkte NRK Youtube-skolen, der gryende Youtube-stjerner helt ned i 10-årsalderen lærer hvordan de skal gå frem for å lykkes på den populære videotjenesten.

Eksperter NRK har snakket med, mener det er viktig at foreldre snakker grundig med barna før de slipper dem løs på Youtube.

Tror ikke barn er godt nok forberedt

ADVARER: Psykologspesialist Elisabeth Gerhardsen frykter at barn kan tøye grenser for å få flere følgere og likerklikk på Youtube. Foto: NRK

Elisabeth Gerhardsen er psykologspesialist og jobber med barn og unge. Hun mener det er viktig at barna er forberedt på de mulige negative sidene.

– Jeg ville nok ikke satt ned et totalforbud mot Youtube, men jeg ville snakket med barnet på forhånd om hvordan det vil være om ikke så mange ser på, om ingen liker det man legger ut, og om hvordan det ville være for barnet om de ikke skulle slå igjennom.

Gerhardsen er bekymret for at det store publikummet man kan nå via Youtube, kan få barn til å tøye grenser for å få oppmerksomhet.

Hun tror mange unge ikke er i stand til å håndtere de mange trollene og den tidvis harde tonen i kommentarfeltene.

– Jeg tror ikke barn er forberedt på mye av det som følger med å publisere videoer på Youtube.

Mener barn har rett til å delta

POSITIV: Medieforsker Tijana Milosevic mener barns bruk av sosiale medier kan ha mange positive effekter, men at foreldrene også må forberede dem på de negative. Foto: UiO

Tijana Milosevic er postdoktor ved Institutt for medier og kommunikasjon ved Universitetet i Oslo, og har blant annet forsket på nettmobbing. Hun mener barns bruk av sosiale medier kan ha mange positive effekter, men at dette varierer fra barn til barn.

– Jeg kan ikke si om det er universelt rett eller galt, men sosiale medier er en arena der mye av barns liv utspiller seg. Du kan tenke på det i lys av barns rettigheter; de har også en rett til å delta i samfunnet.

Samtidig peker Milosevic på flere risikoer for unge youtubere.

– En av risikoene er eksponering for hets, nettmobbing og negative kommentarer som barna kanskje ikke vet hvordan de skal forholde seg til. En annen kan være at de ikke forstår den kommersielle dynamikken og hvordan de skal forholde seg til tilbud fra annonsører. En tredje kan være at barn sprer identifiserende informasjon som for eksempel hvor de bor, eller at de deler personlige ting som gjør dem sårbare.

Milosevic vil ikke direkte fraråde foreldre å la barna slippe til på Youtube, men sier det er viktig at foreldre forbereder barna på hva som kan komme.

– Ut fra min forskning vil jeg alltid tilråde varsomhet, men samtidig være åpen for deltakelse. Det viktigste er å være forberedt på risikoene, og at foreldrene snakker med barna om mulige negative opplevelser før de oppstår.