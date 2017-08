Glem TV: På Youtube-skolen vil elevene heller bli som Prebz og Dennis

Små fingre raser over tastaturet, på skjermen er dagens video i ferd med å ta form. Balder Kvam (11) er en av 40 elever på Youtube-skolen i Oslo. På sommerskolen lærer barna å lage videoer for videodelingssiden Youtube.

– Du kunne ikke tenke deg å bli TV-stjerne da?

– Jo, hvis TV-sendingen ble sendt på Youtube, sier Kvam.

For skal man tro Kvam og medelevene, er drømmen om å bli TV-stjerne i ferd med å bli passé.

LÆRER: På House of Nerds i Oslo lærer Balder Kvam (11) å redigere film av instruktør Tara Leslie. Foto: Sigrid Sørumsgård Botheim / NRK

Dennis Vareide i lager Youtube-kanalen «Prebz og Dennis», sammen med Dennis Fjell.

– Hvis man vil lage videoer for Youtube så må man ha en skikkelig «passion» for det. Ellers kommer man ikke langt. Man må ha evne til å lære seg ting selv, og godta at ikke alt blir elsket. Sånn er det for oss også, sier Vareide.

Økte med 75 prosent

Elevene i Oslo er ikke alene om å bli fengslet av videodelingstjenesten.

Ifølge Youtube har selskapet 1,5 milliarder månedlige innloggede brukere. Hver dag ser folk over hele verden en milliard timer med video. Og antallet aktive kanaler økt med 75 prosent siden i fjor.

– Jeg liker å lage videoer som folk synes det er gøy å se på, sier Kvam på sommerskolen i Oslo.

Ofte handler elevenes videoer om at de løser ulike utfordringer, eller «challenges» som det heter på fagspråket. For eksempel å gjøre oppgaver etter at man har snurret rundt og blitt skikkelig svimmel, eller å la seg sminke av en gutt.

– Det er også veldig populært å lage videoer om gaming, spesielt blant gutter, sier Tomas Øvreeide (12).

LAGER VIDEO: Med telefonene sine gjør elevene opptak til kommende Youtube-videoer. Fra venstre, Tomas Øvreeide (12), David Alexander Kielland Torgvaidze (12), Jan Fredrik Heen (11) og Mikkel Løkke Sørenden (12). Foto: Sigrid Sørumgård Botheim / NRK

Tjener millioner

Prebz og Dennis er nå blant Norges største youtubere. Ifølge DN ligger de på inntektstoppen blant norske komikere og neste fredag har duoen premiere på sin første kinofilm.

– Det er litt skummelt å skulle se seg selv på lerretet. Når det er kino forventer alle at det er bra, sier Vareide.

STJERNER: Dennis Vareide og Preben Fjell, bedre kjent som Prebz og Dennis, er blant Norges største youtubere. Foto: Terje Bendiksby / NTB scanpix

Selv om noen av de norske youtuberne tjener godt, er det ingen som slår verdens største youtuber, svenske Felix Arvid Ulf «PewDiePie» Kjellberg.

I 2015 rapporterte «PewDiePie» om en årsinntekt på 100 millioner kroner.

Også norske Lloyd «Bootramp» Arcilla er blant youtuberne som tjener godt. I fjor fortalte Arcilla til Dagens Næringsliv om en månedsinntekt på mellom 50.000 og 130.000 kroner.

Gir råd til nye youtubere

Arcilla har slått seg opp på «gaming», der han filmer seg selv mens han spiller spill på nettet. I august debuterer han som forfatter, med boken «Youtube-skolen. Bli den beste youtuberen».

SUKSESS: Nesten 400.000 følger Youtube-kanalen til Lloyd Jason Arcilla, bedre kjent som "Bootramp". Foto: Sigird Sørumgård Botheim / NRK

– Mitt beste tips til nye youtubere er å være seg selv hundre prosent, da kommer de til å skinne, sier Arcilla til NRK.

– Men er barn og ungdom rustet for å takle negative kommentarer som kan komme?

– Barn vil nok ta seg nær av noe av det som skrives, for noen skriver hatkommentarer til andre youtubere. Men det kommer også konstruktive tilbakemeldinger. Det viktig å ta til seg negative kommentarer på en positiv måte, sier Arcilla.