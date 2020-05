Abid Raja vil redde korpsene – gir millioner i frie midler

Kulturdepartementet gjør flere grep for å berge korpsenes økonomi, det annonserte kulturministeren under et møte med Norges Musikkorps Forbund i dag:

– Det ene er spillemidlene. Der vil det komme 38,5 millioner kroner til korpsene, slik at man kan bruke det slik man selv ønsker. Det er frie midler, så det håper jeg vil komme godt med nå som 17. mai nærmer seg.

Et av tiltakene er å endre på reglene for hvordan korps kan disponere penger. 15 millioner kroner som egentlig bare skal gå til innkjøp av nye instrumenter, kan nå brukes noe friere.

KULTURMINISTER: Abid Q. Raja har fått mange bekymringsmeldinger fra korps. Nå setter han inn et støt for å redde dem fra konkurs. Foto: Heiko Junge

Dessuten skal korpsene få nye midler via en ny tiltakspakke.

– Korpsene er utrolig viktige både for barn og unge, for rekruttering til musikklivet og for alle oss som er glad i korpsmusikk. Jeg håper dette kan sikre korpsene gjennom krisa slik at vi hører hornmusikk også neste 17. mai, sier kulturminister Abid Q. Raja.

Vil gjøre endringer i neste tiltakspakke

Kulturministeren kunne ikke gå i detalj på hva neste tiltakspakke vil inneholde, men sier de vil utvide ordningen til å gjelde med tilbakevirkende kraft fra 12. mars frem til 15. juni i første omgang.

– Dersom man ikke kom med, med inntektstapet man hadde i første runde, så vil man likevel kunne søke nå. Vi øker den økonomiske rammen, slik at det blir betraktelig flere hundre millioner i den pakken.

Raja nevnte i tillegg innspillene korpsene har kommet med, blant annet hvilke inntektstap de vil ha dekket:

– Det jeg kan si at jeg lover at de tingene vi har snakket om kommer til å bli ivaretatt, sa ministeren til en fornøyd korpspresident:

– Dette var gledelige nyheter, også er jeg veldig spent på detaljene. Men jeg har forståelse for at du ikke kan gi alle detaljer, var første reaksjon fra Rita Hirsum Lystad, president i Norges Musikkorps Forbund.

Abid Raja møtte i dag presidenten av Norges Musikkorps Forbund, Rita Hirsum Lystad (t.v.) og Ullevål skoles musikkorps. Foto: Knut-Øyvind Hagen / NRK

Noen av innspillene korpsene har kommet med har blant annet handlet om hvilke inntektstap de kan få dekket.

– Jeg kan ikke røpe detaljer, men loppemarkedene, det skal jeg sørge for at vi skal klare å ivareta når vi legger detaljene, fortalte Raja,

– Da skal jeg puste litt rolig ut, men vi er fortsatt spent på selve tiltakspakken og størrelsen på den, svarte Lystad i Norges Musikkorps Forbund.

– Med denne nyheten, får du tro på at korpsnæringen vil leve videre?

– Ja, det har jeg tro på, det er en korpsbevegelse som har lange tradisjoner. Men vi må få den endelige beskjeden nå, få svar på tiltakspakken, slik at korpsene får penger i kassen nå, det er det de trenger.

Helt avgjørende med friske penger

Korpsene har, som mange andre, slitt med inntektstap under koronakrisa. I mangel av loppemarkeder, basarer, kiosksalg har de slitt med blant annet å betale dirigent, og frykter å gå konkurs.

– Det må komme en kompensasjonsordning for bortfall av inntekter. Hvis ikke er det mange som sliter, sier generalsekretær i Norges Musikkorps Forbund, Karl Ole Midtbø.

Generalsekretær i Norges Musikkorps Forbund, Karl Ole Midtbø, sier det er helt avgjørende at de nå får midler fra departementet. Foto: Privat

Ifølge Midtbø er det anslått at norske korps denne våren går glipp av flere hundre millioner kroner.

– Vi er midt inne i en del av sesongen som mange korps vanligvis har masse inntekter. For eksempel 17. mai med salgsboder av ulike slag eller loppemarked, som nå ikke har vært lov, sier generalsekretæren.

Ifølge han er det helt avgjørende at korpsene får bistand fra departementet:

– Det er klart at om ikke korpsene får penger, har de ikke mulighet til å lønne instruktører og dirigenter.