Med handling lagt til Stovner i Oslo er «Tante Ulrikkes Vei» en skildring av oppveksten til to gutter med innvandrerbakgrunn. Den ene lykkes i storsamfunnet, mens den andre faller utenfor.

Boka er trykket opp i 90.000 eksemplarer i Norge og tidligere i år vant han Tarjei Vesaas-prisen for beste debutant.

I tillegg ble det kjent i sommer at boka kan bli til TV-serie. Iram Haq utvikler manus, og skal ha regi, mens produksjonsselskapet Rubicon har opsjon på boka sammen med NRK.

Det uavhengige forlaget Wreckingball har nå kjøpt rettighetene til det britiske markedet, og det forventes at boka foreligger på engelsk neste høst.

– Av alle de vanvittige oppturene denne boka har hatt, så er dette den største. Det er noe med å komme til det store utlandet, sier han til NRK.

Zeshan Shakar framfører teksten «Gutten uten bokhylle»

– Et gigantisk bokmarked

Kulturkommentator i NRK, Agnes Moxnes, sier det er stort at boka blir oversatt til et språk som 20 prosent av verdens befolkning snakker og leser.

– Det betyr at boken blir tilgjengelig på verdens største språk, og dermed også et gigantisk marked. Men et stort marked betyr også mange konkurrenter, så det er fortsatt et nåløye, sier Moxnes.

HAR TROA: Kulturkommentator i NRK og lesehest, Agnes Moxnes, tror boka er aktuell for langt flere enn dem som vet hvor Stovner er. Foto: NRK

En engelsk oversettelse er ingen garanti for store salgstall, men Moxnes tror «Tante Ulrikkes Vei» har gode sjanser på verdensmarkedet.

– Boka har et veldig allmenngyldig tema. Det finnes et Stovner i alle byer over hele verden, så jeg tenker at den absolutt er relevant, sier hun.

Shakar tror at noe av bokas styrke er at den tar opp universelle ting med det å vokse opp.

– Men også det at den tar opp en del problemstillinger som ikke er spesielt norske nødvendigvis, men som hele Europa baler med. Ting som handler om «oss og dem», identitet og flerkultur. Jeg håper jo at boka kan ha en viss gjenkjennelighet også i andre land, sier Zeshan Shakar.

Vil beholde den norske slangen

Shakar tror ikke det blir noen enkel å jobbe å skulle oversette boka til engelsk med tanke på at den er full av ord som kæber, tishar og avor.

– Jeg er spent på det, og jeg regner med at det kommer til å gå noen e-poster fram og tilbake. Men selv om det ikke dreier seg om norske ord, så håper jeg man får ivaretatt det særegne med den norske slangen – at det ikke bare blir oversatt til generell amerikansk/britisk slang.

Når boka blir tilgjengelig på engelsk, er han mer nervøs for reaksjonene fra hans engelskspråklige familie framfor nye anmeldere.

– Det er skrekkblandet fryd. Jeg har en ganske konservativ onkel, og jeg håper ikke han leser den, sier Shakar og ler.