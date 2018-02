Denne sigaretten skaffet Åge Sten Nilsen trøbbel med russiske myndigheter

Det var under en konsert med Tony Carey's Rainbow Project i Crocus City Hall i Moskva forrige uke at Åge Sten Nilsen brøt de russiske lovene.

Russland har startet en hard kamp mot de mange røykerne. Myndighetene har hevet tobakksavgiftene, skjerpet reglene for markedsføring og innført forbud mot røyking på offentlig sted.

I fjor ønsket også Russlands president Vladimir Putin å innføre et permanent forbud mot salg av sigaretter til personer født i 2015 eller senere.

Ikke noe av dette hadde Nilsen fått med seg.

– Jeg var syk, men hadde ikke fått medisiner i tide til konserten. Men vi gikk på scenen og bare kjørte på. Som en liten gest fikk jeg med meg et stort glass vodka. Jeg tenkte at vi måtte skåle litt med russerne. Og helt på slutten satt det en person på siden av scenen med en røykpakke, og da ble jeg så sinnssykt røyksugen, forteller Nilsen.

– Er du gal?

Under den nest siste låten, som artisten beskriver som «en låt som er passende for en sigg», fyrte også Nilsen opp en sigarett på scenen.

Etterpå fikk han passet sitt påskrevet av konsertarrangøren.

– Jeg fikk kjeft fra promotøren som spurte «er du gal?». Det viste seg da at jeg hadde røyket inne i en offentlig bygning og at det hemmelige politiet hadde sikret seg bilder.

Åge Sten Nilsen og resten av bandet utenfor Kreml i Moskva. Foto: Privat

Straffen for å ha røyket en halv sigarett på scenen var ifølge Nilsen selv en bot på 20.000 norske kroner. Men selv om myndighetene ikke satte pris på røykingen, så var det flere som gjorde det.

– Etter at alt dette skjedde, så fikk vi faktisk tilbud om å ta med Queen-showet «The Show must go on» og spille i den samme hallen. Russerne liker en rebell fra vestlig kultur, som våger å drikke vodka og røyke en sigarett på scenen, men de skal gjerne ha betalt for det, ler Nilsen.

Legger seg langflat

Det er ikke første gang 48-åringen har havnet i trøbbel i Øst-Europa. I 2006 ble han kastet i arresten i Ukraina etter å ha kranglet med en flyvertinne på vei til Kiev.

Nilsen ble også da truet med en bot på 20-30.000 kroner, men slapp fri etter å ha fått hjelp av den norske ambassaden i Ukraina.

Rockeren har betalt den russiske røyke-boten.

– Nå har vi lært at det er sånn det er i Russland og da er det bare å legge seg helt flat. Hvis man har lyst til å komme tilbake, så må man bare følge reglene som gjelder der, sier han.