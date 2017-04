«Skam» tar av i sosiale medier

I dag kom nyheten om at Sana blir hovedpersonen når sesong 4 av «Skam» starter på mandag. Dette blir samtidig siste sesong for den populære NRK-serien.

For kort tid siden la NRK P3 ut et klipp på sine sider.

Mandag klokka 13.28 kommer første klipp fra sesong 4 av den enormt populære NRK-serien, som har blitt en kulthit over hele verden.

Denne gang er det Sana Bakkoush, spilt av Iman Meskini, som blir hovedpersonen.

Samtidig varsler serieskaper og regissør Julie Andem at hun gir seg etter denne sesongen.

Twitret 50 ganger i minuttet

Den første timen etter at nyheten ble sluppet, ble ordet «Skam» twitret 50 ganger i minuttet, samt 2000 retwitringer.

Folk fra hele verden har twitret på mange ulike språk.

Triste for at det er siste sesong

Mange av dem som Twitter er lei seg for at dette er siste sesong av serien.

Dette er forventet sier Håkon Moslet

– Helt sikkert. Samtidig er jeg glad for at vi har fått laget dette. Det har vært med på å berike oss og sette Norge på kartet, sier Moslet.

I sesong 4 ønsker serieskaperne å vise «Skam»-universet fra Sanas perspektiv.

– Hun er en sterk karakter, og kanskje seriens mest fascinerende. Hun har ett bein i norsk og ett i muslimsk kultur. Sana har sin tro samtidig som hun har venner som er opptatte av gutter og festing, sier Moslet.

Stor suksess

Første episode av «Skam» ble vist på NRK i september 2015. Målet til NRK var at unge skulle oppdage serien selv på egne premisser. I fjor sommer tok serien av, og slo bredt an i Skandinavia.

Serien er den mest strømmede noensinne i nettspillerne hos både den svenske og den danske allmennkringkasteren. Samtidig har den status som kultserie i flere andre land.

«Skam» har blitt hyllet for sin realistiske framstilling av ungdomslivet. Særlig har superlativene haglet over fremstillingen av kjærlighetsforholdet mellom Even og Isak i forrige sesong.

