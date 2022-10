«Pølsa» om Maskorama: – Blir pepra med meldinger

Det er ikke lett å vite hvem som skjuler seg bak maskene i Maskorama. Men den siste tiden har det florert flere teorier om hvem enkelte kan være.

Én teori er at det er Øystein «Pølsa» Pettersen som er Ulven, selv om han selv nekter for det:

– Jeg er ikke Ulven, og jeg lurer fælt på hvem det er selv, sier Øystein «Pølsa» Pettersen over telefonen når NRK ringer.

– Men du tror meg vel ikke, du som alle andre, tilføyer han og humrer.

Ulven i Maskorama. Foto: Ulrik Kramer/Fremantle/NRK

Blir bombardert med meldinger

For det finnes mange gode grunner til å tro at det er han.

Blant annet blir Ulven beskrevet på følgende måte: «En selvtillit like høy som energien – og bak det vågale førsteinntrykket skjuler det seg en mjukis. Som elsker mennesker.»

I tillegg er det mange som har bitt seg merke i hintet om at Ulven har gått tur mange ganger, men av en eller annen grunn er det én spesifikk tur folk husker. I tillegg sier Ulven at han har fått mange trofeer.

Det har fått folk, inkludert detektiv Nicolay Ramm, til å tenke på sportsverdenen. Langrennsløperen har tatt mange medaljer, men OL-gullet i 2010 er noe som skiller seg ut blant merittene hans.

Pettersen er likevel standhaftig i sitt svar:

– Disse forbanna hintene passer med den du har på radaren din.

– I tillegg er de veldig generelle. Jeg vedder på at de som skriver hintene i Maskorama er de samme som skriver horoskopet.

Øystein «Pølsa» Pettersen var med i Birken for første gang i år. Foto: Alexander Nordby

Vil Ulven skal ryke for å få fred

Folk er likevel så sikker i sin sak at de tar kontakt med «Pølsa» for å si sin mening.

– Jeg blir pepra med meldinger på Instagram fra folk som sier de vet at jeg er Ulven.

Selv peker han på at verken stemmen eller dansebevegelsene ligner han selv. Han mener derimot det ligner på Thomas Numme.

– Den som ler sist ler best. Jeg håper at Ulven blir avslørt nå. Det hadde gjort min hverdag mye lettere, understreker han før han uler som en ulv før han legger på telefonen.

Hint i årets Maskorama Foto: Ulrik Kramer / Fremantle/NRK Ekspandér faktaboks FRØYA Frøya er en norrøn gud(inne) som både er livets (og derfor fjollets) beskytter. Den kan også være litt kjærlighetssyk. Hint fra TV-sendingen: Står på toppen av et fjell, helt til filmen kuttes og hen står foran en «green screen» i et innspillingsstudio

Går ut av noe som ser ut som en låvedør, der aviser ligger strødd på bakken

Har på seg et kjede som ser ut som et ordførerkjede

Ser et stort veggbilde med alfabetet

Et piano

Briller

Det står på veggen hennes at «Ingenting er umulig».

Snakker bergensdialekt. Utsagn fra Frøya: – I årevis har jeg hørt mitt kall når noe er klart for å feires. – Jeg bistår gjerne når gleden skal deles. Når noen viser seg for oss for første gang, eller siste, er jeg der ved deres side. De vi ikke vil miste. – Alle ting man ser på TV og leser om i avisene er pyntet på, i hvert fall litt. – Er passe høy, i normalt tøy, lager minimalt med støy. – Oppveksten var ujålete, men det forandret seg siden. – Var beskjeden som liten, men noe våknet i henne da noen ville høre hennes stemme. – Som Frøya har jeg både dyrebare klenodier og smykker i livet mitt Frøya har sunget: «Castle» – Halsey

«Royals» – Lorde Spekuleres i at det er: Myra, Synnøve Skarbø, Desta Beder, Sissel Kyrkjebø, Pernilla Wahlgren og Stina Talling. RABAGASTEN Rabagasten er en mester i godlynte rampestreker. Den er veldig munter, men er for tøff til å vise det. Hint fra TV-sendingen: Trønderdialekt Kul type som liker å skate

Kledd i caps og snekkerbukse, med ring i øret

I introvideoen heng han ved Akerselva i Oslo

I Introvideoen ser man at han taggar, og man hører politilyder i bakgrunnen Utsagn fra Rabagasten: – Ubekymret, freidig, med frekkhetens nådegave. Det er ifølge noen, ikke ifølge meg. – Om man ikke tillater seg å ha det litt artig på ferden, da er det ikke mye til ferd, spør du meg. – Jeg liker å gjøre ting på min måte, og det har funket for meg. – Ubekymra og freidig – Let the games begin – Jeg har vært både høyt og lavt. Hver for seg, men også samtidig. – Hittil i livet har jeg flere ganger opplevd betydningen av små marginer og hvordan det brått kan skille et godt og et dårlig utfall – Let the show begin Rabagasten har sunget: «Fireball» – Pitbull

«Rock the microphone» – Bomfunk MC's Spekuleres i at det er: Birk Ruud, Daniel Franck, Dennis Vareide HULDRA Huldra er en forlokkende, mytisk figur. Den begynner å bli litt lei av alle beilerne som reker rundt. Den klarer seg jo helt fint med seg selv og vennene sine. Hint fra TV-sendingen: Et mystisk og forførerisk vesen

Holder til i de dype skoger og vekk fra offentligheten

«Huldra» betyr «å skjule»

Viser fram førstehjelpsskrin

En dør med bokstaven R dukker opp i introvideoen

Viser frem et nøkkelknippe

Tivoli Utsagn fra Huldra: – Jeg glitrer. Dette (Huldra) kan ikke gjemmes vekk. – Har aldri tidligere vunnet noe. – Underholde er det jeg liker aller best. – Jeg er ikke redd for å ta plass. Det har ikke alltid endt så bra – Man burde kanskje gå stille i dørene, men dører er vel for å sparkes – Er velsignet med rik arv, noe som gjør meg til den fødte entertainer – Det er mye i mitt habitat som skremmer meg. – Sier sjeldent nei til en utfordring. Er bare å hoppe i det. Huldra har sunget: «Queen of the Night» - Whitney Houston «Confident» – Demi Lovato Spekuleres i at det er: Tomine Harket, Iman Meskini, Mira Craig, Maria Mittet. DANDY Dandyer veldig opptatt av mote, men ikke trender. Er en gledesspreder som er fornøyd med seg selv uansett hvordan den ser ut, men bruker like lang tid på å pleie barten som øyevippene. Hen mener nemlig at å ta seg godt ut er å vise respekt for andre. Hint fra TV-sendingen: Holder til i noe som kan minne om et slott

Holder en tyggeleke opp foran en hundestatue

Snakker østlandsdialekt

Opptatt av å hjelpe

Vifter med et kompass

Har en kraftfull og sensuell stemme under opptredenen

Man ser et kompass og norgeskart i introvideoen

«Til Elise» spilles i introvideoen

Ser ut som at hun er inne på et slott i introvideoen

Ser en prinsesse løpe rundt

Ser barn i forskjellige kostymer med gresskar-bøtte

Freia melkesjokalde Utsagn fra Dandy: – Er det noe jeg kan hjelp deg med? – Vet du ikke hvem jeg er? Hva tror du det kommer av? Sånn kan vi ikke ha det. – Se om du klarer å finne frem. Ta godt vare på det (kompasset), og deg selv. – Man skal tidlig krøkes om Dandy skal bli. Men man blir aldri ferdig krøket – Elsker tradisjoner. – Noen ganger snakker jeg høyt og brautende. Dandyen har sunget: «Minnie the Moocher» – Cab Calloway «You shouldn´t see me in a crown» – Billie Eilish Spekuleres i at det er: Fetisha Williams, Vita og Wanda, Margrethe Røed Et ekstra hint: Dandy liker podkasten «Brenner deler dikt» med Hans Olav Brenner. ULVEN Ulven har en selvtillit som er like høy som energien – og bak det vågale førsteinntrykket skjuler det seg en mjukis. Som elsker mennesker. Til frokost. Nei da. Som type er hen mer opptatt av å underholde enn å jakte. Hint fra TV-sendingen: Holder til i skogen

Litt bråkjekk

Går kledd i en slags brynje med kappe

Nordnorsk dialekt

Ser en stråhytte som han dytter bort – og sier at han blåste hindringene bort Utsagn fra Ulven: – Jeg har gått tur mange ganger, men av en eller annen grunn er det denne folk husker. – Jeg har gått tur mange ganger, men av en eller annen grunn er det denne folk husker. – Trodde jeg hadde lykkes med å nå drømmen, men nye hinder ventet – selv i drømmeland – Har kjempet i grått og hvitt og dansa seg fri litt etter litt. – Noen historier ender ikke helt som man tror – Er inne i varmen og er slettes ikke slem. – Reiste rundt i verden, visste ikke hva han skulle bli – Har prøvd mange hatter – Jeg har aldri vært kjent for å gjøre noe halvveis og sparer ikke på kruttet når det virkelig gjelder. Dette har ført til at jeg har hevet trofeer, også for ting jeg egentlig ikke kan. Ulven har sunget: «Something just like this» – Coldplay, Chainsmokers «Dans på bordet» – Ballinciaga Spekuleres i at det er: Øystein «Pølsa« Pettersen, Jon Almaas, Dennis Vareide ZOMBIEN Zombien er en munter person som føler seg litt pjusk etter et bitt den fikk for noen uker siden. Etter det har vennene sluttet å stikke innom så ofte, kjæresten viker liksom litt unna, og hen skjønner ikke helt hvorfor selv. Men motet er det siste som ryker, så humøret er på topp. Hint fra TV-sendingen: Er kanskje ikke så farlig som den ser ut

Østlandsdialekt

Holder til på en gård ved en fjord

Såret «hen» snakker om kan referere til kjærlighetssorg

Viser frem et Jackpot-skrapelodd, der hen får tre like

Feirer og danser i konfettiregn

Har god sangstemme Utsagn fra Zombien: – Jeg ble bitt her om dagen, og fikk et sår som ikke ville gro – Jeg er bare meg selv, og det har jeg vært hele veien Jeg hadde et liv før jeg ble en zombie. Og et annet liv etterpå. – Da jeg vokste opp, var det til tider tøft for selvtilliten min. – Selv om det til tider kan føles merkelig, kan jeg heldigvis vende tilbake – til der alt er kjent og trygt. – Jeg er ofte omtalt i media, men ikke alltid for det jeg er mest kjent for. Zombien har sunget: «Somebody to love» – Queen «Someone you loved» – Lewis Capaldi Spekuleres i at det er: HINT FRA MASKORAMAPODKASTEN: Maskorama har mer enn én vinner

Maud Angelica Behn som Dandyen

Også Dandyen har det vært mye spekulasjoner rundt den siste tida.

På sosiale medier, som blant annet på TikTok og diverse forum, er det mange som hevder at Dandyen er Maud Angelica Behn.

Maud Angelica Behn i forbindelse med høstutstillinga på kulturhuset i Ås oktober 2022 Foto: Heiko Junge / NTB

Dandyen kaster et ben til en hund i introvideoen.

Behn er ute med boka «Tråder til tårer», som blant annet handler om en frosk. Det er en frosk som dukker opp flere ganger i løpet av introvideoen til Dandyen.

Forlaget til boka er Juritzen, og Arve Juritzen var frosk i den første sesongen av Maskorama.

Hun forteller at hun noen ganger snakker høyt og brøytende. Akkurat det skrev hun tidligere skrevet på instagramprofilen sin

Fantorangen forteller i Maskoramapodkasten at det lukter tang og sjø i garderoben til Dandyen. Behn har sagt til VG at favorittretten er Sushi.

NRK har ikke lykkes med å få en kommentar fra Maud Angelica Behn.

Eller er det Vita og Wanda?

Noen har også spekulert i at Dandyen kan være tvillingene og influenserne Vita og Wanda. De to er glade i klær og smykker, går ofte med puffermer slik som Dandyen gjør, og har vært med i 71 grader nord. Det siste peker på at man ser kart og kompass i introvideoen til Dandyen.

Bytter Vita og Wanda på å være Dandyen? Foto: NRK P3

Wanda tilbakeviser likevel at det er de som er i maska:

– Alle de som har sett oss på karaokebaren Syng i sene nattetimer vet at vi ikke har sjans til å synge som Dandyen. Men dersom folk tror det er oss så tar vi det som et vanvittig kompliment, skriver Wanda på tekstmelding.

– Men vi inviterer gledelig til en runde på Syng for å vise hvordan vi liker å gjøre det!

Bilal Saab som Zombien?

Også Zombien har fått mye oppmerksomhet. Mange mener at det er Bilal Saab, artisten fra Sørøya, som står bak. Grunnene til det er at man i introvideoen ser at han holder til på en gård, omringet av fjell og fjorder. Og det at han er en munter person.

I introvideoen ser vi Zombien danse til sangen «Celebration» med fullt av konfetti rundt seg. Det kan referere til da Bilal vant «Stjernekamp».

Zombien forteller også at alle øyne ble rettet mot han, men at han liker å vende tilbake til det som er kjent og trygt. Bilal har tidligere snakket om at han liker å reise hjem til Sørøya.

I tillegg har flere pekt på at sangstemmen til Zombien er veldig lik Bilal sin.

Bilal Saab under Stjernekamp i 2019 Foto: Julia Marie Naglestad

