Snakk Maskorama med oss!

Kven er det som glaner?

– Karl Ove Knausgård opna portane til dødsriket på gløtt allereie for to romanar sidan. No slår han dei opp på vidt gap. Eller i alle fall nesten. Bok nummer tre om Morgenstjernen ligg så tett opp til første bok i serien at om ikkje Knausgård hadde skrive begge sjølv, ville det vore eit opplagt plagiat, skriv litteraturkritikar Marta Norheim om «Det tredje riket».