«Pirates»-produsent til NRK: – Det som skjer med Johnny Depp er uheldig

Han er blant Hollywoods mektigste personer og en av verdens største filmprodusenter gjennom tidene.

Jerry Bruckheimer har produsert flere store TV-serier, men er kanskje mest kjent for blockbustere som «Armageddon», «Flashdance», «Con Air», «Beverly Hills Purk» og «Pearl Harbor».

Nå er han aktuell med «Top Gun: Maverick», oppfølgeren til klassikeren fra 1986 – som han også produserte.

– Ja, vi gleder oss til å vise det norske publikummet hva vi har fått til, sier den erfarne filmfyren da NRK får noen minutter over Zoom i forbindelse med lanseringen av filmen.

Tom cruiser rundt i jetfly i den nye filmen. Foto: Paramount Pictures / Paramount Pictures

To omtalte venner

Vi vil også snakke med Bruckheimer om noe annet. Mannen er venn og nær samarbeidspartner med to av Hollywoods mest omtalte og kontroversielle personer den siste tiden, Will Smith og Johnny Depp.

Bruckheimer har produsert samtlige av «Pirates of the Carribean»-filmene hvor Depp spiller sjørøveren Jack Sparrow. Han har også produsert «Bad Boys»-filmene hvor Will Smith spiller en av hovedrollene.

Johnny Depp er midt i en stygg rettssak med ekskona Amber Heard – en sak som går mot slutten denne uken. Bruckheimer er en av dem som bestemmer om Depp skal medvirke i flere «Pirates of the Carribean»-filmer. Foreløpig tyder alt på at Depp har spilt Sparrow for siste gang.

Depp og Bruckheimer sammen på en prisutdeling i 2007 i forbindelse med en av «Pirates of the Carribean»-filmene. Foto: FRED PROUSER / REUTERS

Snakker ikke om vennene

Bruckheimer vil ikke snakke om Depp i intervjuet med NRK.

– Hva er dine tanker om rettssaken som pågår?

– Det som skjer med Johnny Depp er uheldig, men jeg er ikke her for å snakke om aktuelle nyhetssaker. Jeg er her for å snakke om Top Gun og hvor gøy det var å lage denne filmen.

Han vil heller ikke snakke om Will Smith som slo komiker Chris Rock i ansiktet under årets Oscar-utdeling, og som nå er utestengt fra seremonien i 10 år fremover.

– Hva mener du om det Will Smith gjorde under årets Oscar-utdeling?

– Will er en fantastisk fyr og en god venn, og det der vil ordne seg. Men jeg er her for å snakke om filmen.

Okay, så gir vi Bruckheimer et spørsmål om filmen:

– Den første filmen er veldig preget av å være laget på 80-tallet og et produkt av sin tid. Hvordan merker vi at «Top Gun: Maverick» er en film for 2022?

– Vi har bare laget det som funker for oss og håper folk vil like det. Vi har flere yngre skuespillere som er store talenter. Og det vi har fått til med flyscenene i filmen er avhengig av moderne teknologi og mennesker som orker å være med på så mange g-krefter som kjennes i et jetfly.

Skuespillerne, inkludert Tom Cruise, sitter nemlig i jetflyene på ekte.

– Tom flyr også flyet i noen av scenene selv. Han er en utrolig skuespiller, avslutter Bruckheimer.