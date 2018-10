Hennie om drapsmysteriet i Kongo: – Sannheten finnes i filmen

De fleste kjenner historien om de to norske ekssoldatene Tjostolv Moland og Joshua French, som i 2009 ble dømt av Den demokratiske republikken Kongo for drapet på sjåføren Abedi Kasongo.

Fakta om Kongo-saken Ekspandér faktaboks Joshua French og Tjostolv Moland var i DR Kongo da deres sjåfør Abedi Kasongo ble drept 5. mai 2009. Begge ble pågrepet, mistenkt for drapet. Begge nektet straffskyld.

Den militære ankedomstolen i Kisangani dømte begge 10. juni 2010 til døden for spionasje, ulovlig våpenbesittelse, drapsforsøk, væpnet ran og for å ha dannet et kriminelt forbund. Bare Moland ble dømt for selve drapet.

Nordmennene anket ikke dødsdommen, i håp om å få fortgang i soningsoverføring til Norge.

18. august 2013 ble Tjostolv Moland (32) funnet død i cellen han delte med French i militærfengselet Ndolo i Kinshasa. Kongolesiske myndigheter konkluderte først med at han hadde begått selvmord.

6. desember 2013 ble Joshua French likevel tiltalt for å ha drept kameraten.

19. februar 2014 ble French dømt til livstid i fengsel i den militære domstolen i Kinshasa for overlagt drap på Moland.

I august 2014 ble han anklaget for å ha forsøkt å rømme etter at han ble pågrepet utendørs. Da hadde han, av hensyn til en svært redusert helsetilstand, fått bo alene i en leilighet, under vakthold.

Norske myndigheter arbeidet for å få ham benådet eller overført til soning i Norge. 17. mai i fjor bekreftet statsminister Erna Solberg at French samme dag var blitt overført til Norge. Daværende utenriksminister Børge Brende sa at French var overført på humanitært grunnlag.

KILDE: NTB/NRK

Neste fredag kommer filmen «Mordene i Kongo», som prøver å gjenskape de faktiske hendelsene rundt drapet, tiden de to ekssoldatene tilbrakte i kongolesisk fengsel, og dødsfallet til Tjostolv Moland.

Det er Aksel Hennie og Tobias Santelmann som spiller rollene som French og Moland i filmen.

Filmen «Mordene i Kongo» har premiere fredag 26. oktober. Aksel Hennie sier han har vært opptatt av å fortelle historien på en så troverdig og ærlig måte som mulig. Foto: David Bloomer / Friland

Snakket med French i fengselet

Hennie reiste selv ned til den kongolesiske byen Kinshasa, for å snakke med French da han satt fengslet i Ndolo-fengselet.

Han beskriver et fengselsvesen det var svært krevende å forholde seg til.

– Hver eneste dag lurte jeg på om jeg skulle komme inn, og hvor mye penger jeg måtte betale for å komme inn. Korrupsjon og bestikkelser er unngåelig. Kongo er et av de vanskeligste landene jeg noen gang har vært i.

I fredagens Lindmo på NRK, forteller Aksel Hennie om utfordringene rundt innspillingen av filmen «Mordene i Kongo». Foto: NRK

Hennie sier at møtet med den fengslede ekssoldaten var «livsnødvendig» for at han skulle klare å tre inn i rollen.

Det hjalp ham med å forstå hva slags menneske French var, sier han.

– Jeg var åpen om at jeg ikke ønsket å lage en actionfilm, men et nyansert portrett. Jeg sa: Da kommer du ikke bare til å se kul ut. Du kommer til å se sårbar ut, du kommer til å se dum ut hvis du oppfører deg dumt, og slem ut hvis du oppfører deg slemt.

– Opplevde du at han var opptatt av hvordan du skulle fremstille han på film?

– Han var definitivt opptatt av det. For både ham og Tjostolv har det vært viktig å bli oppfattet som voldsmenn. Å være en voldsmann handler for French om å være en mann som er klar for å bruke vold i situasjoner som krever det.

Skuespiller Tobias Santelmann om å spille Tjostolv Moland i filmen

Mener de kjenner sannheten

Filmen ble spilt inn i all hemmelighet, for ikke å ødelegge for de pågående diplomatiske forhandlingene mellom Norge og Kongo. På dette tidspunktet satt French fortsatt fengslet.

Skuespillerne forteller at det ofte dukket opp ny informasjon underveis i innspillingen, som de var nødt til å forholde seg til og inkludere i produksjonen.

– For eksempel kom vi tilfeldigvis i kontakt med en dame som hadde møtt French og Moland i Uganda og hengt med dem. Det skjedde midt i produksjonen, og på det tidspunktet hadde vi ikke snakket med noen som hadde bodd med eller vært sosiale med dem, forklarer Santelmann.

Tobias Santelmann sier at han baserte sin tolkning av Tjostolv Moland på samtaler med folk som kjente ham fra ulike miljøer. Foto: NRK

– Dere har snudd alle steiner i researchen. Kjenner dere nå på at dere vet hva som skjedde?

– I starten var jeg veldig usikker, og jeg har gått litt frem og tilbake ettersom jeg har hørt og lært forskjellige ting. Men ja, jeg føler at jeg har en ganske klar mening om hva som skjedde.

Hennie forklarer at målet med researchen var å komme så dypt de kunne inn i saken.

– Ikke bare hvem og hvordan det skuddet oppstod. Men hvis vi snakker om selve skuddet og drapshandlingen, så finnes sannheten i filmen, mener han.

