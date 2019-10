«Exit»-regissør har fått nye historier fra finansmiljøet

– Både jeg, skuespillerne og stort sett alle de vet med kjennskap til serien har fått høre: «Hvis du synes det var drøyt, skal du høre her», sier Øystein Karlsen, mannen bak «Exit».

Dramaserien er basert på historiene til fire rike finansmenn, og beskriver en livsstil med mye dop, festing og prostituerte.

– Det er ganske mange som kommer bort og sier de har noen historier. Så det vil ikke være et særlig problem å fylle en sesong to eller tre, for å si det sånn, sier Karlsen.

– Vi har mat nok til både én og to sesonger til

Thina Saltvedt er ikke overrasket over at flere historier kommer til overflaten etter serien. Foto: Johan Sættem

Thina Saltvedt, analytiker i Nordea, sier serien har blitt en snakkis i finansmiljøet, og er ikke overrasket at Karlsen har fått historier til flere sesonger.

– Det er klart historiene som fremstilles i serien er sjokkerende, men det bygger på faktiske historier. Så selv om det kun gjelder en liten del av bransjen, finnes det flere lignende historier.

Første episode er sett av nesten 700.000 nordmenn og er allerede prisbelønnet. Karlsen vil ikke avskrive flere sesonger av den allerede populære serien.

Serieskaper Øystein Karlsen har fått mange henvendelser om drøyere historier etter at serien ble sluppet. Foto: Ingeborg Klyve / Fremantle/NRK

– Hvis historiene er bra nok. Jeg har ikke lyst til å lage en ny sesong for å melke merkevaren. Men sånn det ser ut med tilfanget av historier, er det absolutt nok til å lage noe som er like bra.

Dramasjef i NRK, Ivar Køhn, er veldig fornøyd med mottakelsen av serien, men kan ikke love noe riktig ennå.

– Det er interessant at Øystein har mer å fortelle. Vi gjør en evaluering og undersøker muligheter. Det er mye som må klaffe, både praktisk og økonomisk, før vi kan gå videre mot en sesong to.

– Vi har fått henvendelser fra mange som sier de har lyst til å fortelle sine historier, fordi de har både tilsvarende og verre enn serien, sier produsent av serien, Petter Testmann-Koch.

Mye av det drøyeste er fra virkeligheten

Redaktør i Finansavisen, Trygve Hegnar, kjenner seg ikke igjen i serien. Foto: Aud Darrud / NRK

Ifølge serieskaperne er 70 prosent av det som vises fra virkeligheten, men ikke alle i bransjen kjenner seg igjen.

– Det er veldig god underholdning, men jeg tenker ikke på luksusprostituerte, dop og kvinneforakt når jeg ser på finansbransjen, sa redaktør i Finansavisen, Trygve Hegnar i Dagsnytt 18 i går.

– Jeg skjønner at finansmiljøet har et behov for å gå ut og statuere et eksempel. Hegnar og andre har helt sikkert rett i at de ikke kjenner seg igjen i dette, men samtidig så er det ikke tvil at vi ser oppførsel som kanskje avviker fra det som er normalt, sier Testmann-Koch.

– Ingen av oss har noensinne påstått at dette gjelder alle i finansbransjen, men hvis du hevder at det overhodet ikke finnes, så er det litt som å sitte på Mir og hevde at jorda er flat, sier regissør Karlsen.

– De drøyeste tingene som skjer i serien, er det noe du har funnet på eller er det en del av de 70 prosentene som er sant?

– Nei, mye av de drøyeste historiene er ting som er en del av de prosentene.