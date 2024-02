Frida Marie Grande ble «Årets influenser» på Vixen-utdelingen fredag kveld.

– Jeg snakker om ting som mange synes er viktig, men som de ofte ikke vet hvordan de skal ordlegge seg rundt, sier hun til NRK.

Grande har tidligere jobbet i Amnesty. Hun er mest kjent for sine tegninger på Instagram, som inneholder både informasjon og aktivisme.

– For meg er det bare et verktøy for å få folk til å bry seg om de sakene jeg bryr meg om, sier hun.

Frida Marie Grande, ofte omtalt som «Fridategner», på scenen. Foto: NTB

Sara Emilie Tandberg vant «Folkets favoritt», den eneste prisen på utdelingen som kun er basert på folkets stemmer.

– Faktisk helt uforventa, sa en tårevåt Tandberg fra scenen.

Det er første gang siden 2017 at noen andre enn «Funkygine» vinner denne.

Folkets favoritt på den røde løperen tidligere på kvelden. Foto: NTB

Disse vant i år Ekspander/minimer faktaboks Mote: Nina Sandbech

Beauty: Julie Fiala

Mat: Emilie Nereng

Interiør, bolig og uterom: Julie Lorentzen

Reise og friluftsliv: Helene Myhre

Sport og trening: Kasper Kvello

Helse: Kaveh Rashidi

Livsstil: Selene Fjellvang Lie

Underholdning: Oskar Westerlin

Forbilde: Vidar Kristiansen

Stjerneskudd: Trygve Bennetsen

Sterke mening: Frida Marie Grande

Business: Camilla Pihl

Kunnskap: Wasim Zahid

Bærekraft: Jenny Skavlan

Folkets favoritt: Sara Emilie Tandberg

Årets influenser: Frida Marie Grande

– Et sirkus

– Mange personer som liker oppmerksomhet samlet i et og samme rom, sier Vixen-veteran og bærekrafts­vinner Jenny Skavlan.

Hun kaller utdelingen «et sirkus».

Jenny Skavlan mottar bærekraftsprisen fra kunnskapsminister Kari Nessa Nordtun. Trygve Bennetsen fikk stjerneskudd-prisen. Oskar Westerlin livestrømmet fra scenen da han vant underholdningsprisen. Emilie Nereng vant i matkategorien. Camilla Lorentzen tok imot interiørprisen for kona Julie Lorentzen. Kasper Kvello er årets treningsprofil. Julie Fiala vant i skjønnhetskategorien. Vidar Kristiansen, kjent som Psykologpappa, ble «Årets forbilde». Nina Sandbech tar imot prisen for årets moteprofil.

Nykommeren Trygve Bennetsen ble «Årets stjerneskudd».

Selene Fjellvang Lie vant livsstilsprisen, og kom på scenen med søsteren Angelika Lie.

Lie-søstrene på scenen. Foto: NTB

Aldri før har det kommet inn flere nominasjoner til utdelingen. En jury på 15 kåret vinnerne, sammen med de 445 000 talte stemmene.

Kategorien «Kunnskap» var ny i år. Den vant lege Wasim Zahid.

− Det virker som om influenser­begrepet har utvidet seg fra det som en gang var typiske rosabloggere, til kontoer med alt mulig innhold. Helse, natur, trening – you name it, sier VG-kommentator Selma Moren.

Hun tror dette er et bevisst grep fra Vixen sin side.

– Mange av dem er mektigere enn medieplattformer, sier VG-kommentator Selma Moren om influenserne. Foto: Amanda Iversen Orlich / NRK

Kommersielle aktører

Mathilde Hogsnes er doktorgrads­stipendiat ved Høyskolen Kristiania, der hun forsker på influensere.

Hun synes ikke det kommer godt nok fram i utdelingen at påvirkerne er kommersielle aktører.

Mathilde Hogsnes mener prisen ikke er representativ for industrien. Foto: Jonatan A. Quintero / Jonatan A. Quintero

– Hverdagen deres består av å samarbeide med merke­varer, utvikle kolleksjoner, produkter og merke­varer, påpeker hun.

Dette ble også en debatt i høst.

– Industrien har i mange år blitt kritisert for store mengder skjult reklame, så jeg tenker at Vixen bør se på hvordan de kan bidra til å bedre disse problemene, sier hun.