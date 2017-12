– Står det mellom hånda og mobilen, velger halvparten mobilen

Alter er professor ved New York University's Stern School of Business og ekspert på mobilavhengighet. Han sitter hos Skavlan og forteller om en studie der han ba tusenvis av mobilbrukere velge mellom å se telefonen falle ut av lommen og knuse i tusen biter, eller brekke et ben i hånden sin.

– Blant de over 30 sier alle at de heller ser telefonen gå i bakken, mens blant de unge svarer rundt halvparten at de heller ville brukket et bein i hånda.

Han sier dagens mobilbruk har skapt en helt annen virkelighet enn for bare noen år siden.

– Det gir deg underholdning hele tida, på en måte som media ikke gjorde på 2000-tallet.

I dag er det en helt annen virkelighet, mener professoren.

– Du har endeløse nyheter, sosiale medier – alt er bunnløst. Terskelen for å kjede seg har sunket, vi greier ikke lenger å kjede oss. Skal du inn i en heis og ta den opp eller ned én etasje, så tar alle, og det er universelt, opp telefonen sin.

Det har konsekvenser.

Smarttelefonen har direkte påvirkning på neste generasjon

Ingen er uenig i at det er mange fordeler med smarttelefoner. Alter mener vi også må snakke om de negative effektene.

– Tidligere lærte barn hvordan de skulle håndtere og behandle store mentale utfordringer. Det er viktig for deg senere i livet. Nå er det mange barn som ikke får den erfaringen fordi ting bare dukker opp foran dem, sier Alter.

Det betyr at de ikke må anstrenge seg veldig hardt, at de heller ikke må tenke så mye på forskjellige ting som generasjonene før har måttet.

Samtidig hindrer mobilbruken utviklingen av sosiale ferdigheter som å sitte ansikt til ansikt med noen i samtale.

– Det er en bekymring at det nå kommer en hel generasjon av barn som nå bruker så mye tid foran skjermer at de kommer til å, rent sosialt sett, se helt annerledes ut enn generasjoner før dem.

Samtidig gjør mer mobiltid at vi bruker mindre tid på andre aktiviteter som sosialt samvær, trening og mindre tid utendørs.

– Vi bruker i gjennomsnitt fire timer på smarttelefonene våre daglig, og det stiger. Hvis vi ser fram til 2050, så vil vi være oppe i 24 timer, sier Alter.

Mindre produktive arbeidere

Professoren sier også at det finnes forskning som antyder at vi har blitt mindre produktive på arbeidsplassen som følge av at vi er tilgjengelige hele tiden, også utenfor arbeidstiden.

– Man bruker i gjennomsnitt 6 sekunder å sjekke en e-post som dukker opp på telefonen, så hva enn du gjør når du får denne eposten, hvis du fortsetter å motta eposter gjennom dagen, så tar det 6 sekunder å sjekke eposten, men det tar oss rundt 25 minutter å komme tilbake til produktivitetssonen du var i før du sjekket eposten.

Han mener løsningen kan være å legge fra seg mobilen. Og han mener ikke på bordet rett foran deg.

– Den grunnleggende ideen i psykologien er at ting du har nær deg, fysisk, og over lang tid, har større påvirkningskraft på hvordan du opplever verden. Den beste måten å prøve å bli mindre opptatt av telefonen din er å prøve å begrense tida du har telefonen så nærme at du slipper å gå og hente den. Alt man prøver å holde seg unna burde man legge så langt unna som mulig, sier Alter til Skavlan.