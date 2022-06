På doene til det nye Nasjonalmuseet har renholdsleverandøren ISS hengt opp skilt man kan trykke på hvis det er behov for renhold.

Denne figuren har fått mange til å reagere. Foto: Munevver Yildiz / NRK

På skiltene kan man også se en figur av en brun mann som skal illustrere en renholder.

Alle skiltene på museet viser den samme figuren.

Det har skapt reaksjoner. Blant annet hos Ida Evita de Leon fra podkasten «Utlendingsnemnda».

Hun fikk øye på et av skiltene da hun var innom museet tidligere i uken.

Ida Evita de Leon er programleder i podkasten «Utlendingsnemnda». Foto: Sara Angelica Spilling

– Jeg fikk en vond følelse. Heldigvis overdøvde ikke det opplevelsen museets fantastiske arkitektur, utstillinger og mangfoldet av ansatte jeg så på før-åpningen.

Kommunikasjonssjef i ISS Tonje Næss sier i en e-post til NRK at det aldri har vært meningen å støte noen, og at de tvert imot har vært opptatt av å vise mangfoldet sitt.

– Vi tar innspillene til etterretning og vil justere skiltene for å vise frem mangfoldet vårt på en bedre måte, skriver Næss.

Tonje Næss er kommunikasjonssjef i ISS som blant annet leverer renholdstjenester til Nasjonalmuseet.

«Trykk på en brun mann og få service»

Evita de Leon mener at ISS og Nasjonalmuseet har sovet i timen.

– «Trykk på en brun mann og få service» forteller bildet oss. Det minner om en vond tid i historien, og dessverre er det slik at etterdønningene av kolonitiden fortsatt eksisterer. FN har blant annet satt fokus på dette.

– Knappene befinner seg på publikumstoalettene som vi ikke bruker. Derfor har vi ikke fanget dette opp, men vi er glade for å ha blitt oppmerksomme på dette nå. Vi er også glade for at ISS vil gjøre noe med saken, slik at vi får sikret et større mangfold også i disse symbolene, sier Nasjonalmuseets pressekontakt Ole-Morten Fadnes.

Pressekontakt hos Nasjonalmuseet Ole-Morten Fadnes. Foto: Frode Larsen

Lederen i Antirasistisk Senter, Hatem Ben Mansour, mener det er uheldig at ISS har brukt den samme figuren på alle skiltene.

– Nasjonalmuseet kommer til å bli besøkt av mange turister. Det kan sende et feil signal av hvordan man ser mangfold i Norge, sier Mansour.

ISS har flere lignende figurer som de bruker i sin kommunikasjon.

Hatem Ben Mansour er leder i Antirasistisk Senter. Foto: Fouad Acharki / NRK

– Vi bruker mange liknende animerte personer i andre sammenhenger og har ikke fått reaksjoner på dette tidligere, forklarer Næss.

– Det er uheldig at det er den eneste figuren de viser. Hvis de har mange forskjellige varianter så burde de bruke de, mener Mansour.

ISS har flere figurer de bruker i sin kommunikasjon. Foto: ISS

– Blir ikke opprørt

Avisa Oslos debattredaktør Ahmed Fawad Ashraf reagerer ikke på skiltene.

– Jeg blir ikke opprørt over dette. Det er en knapp, sier han.

– Renholdere er hvite, renholdere er brune, og alle andre hudfarger, legger Ashraf til.

Seher Aydar er stortingsrepresentant for Rødt. Hun er mener det finnes større problemer enn figuren på skiltet.

Seher Aydar er stortingsrepresentant for Rødt. Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB

– Det hadde jeg kanskje ikke tenkt over hvis jeg så det. Det faktiske problemet er at de fleste renholdere i Norge er kvinner eller innvandrere, og de tjener så dårlig.

Samfunnsdebattant og forfatter Mala Wang Naveen opplever skiltene som litt klønete.

– Jeg opplever ISS som en bedrift med stort mangfold innad. At de ikke ser at dette er uheldig, er synd.

Mala Wang Naveen er tidligere kommentator i Aftenposten. Hun er både forfatter og samfunnsdebattant. Foto: privat

Hun tror intensjonen var god og at ISS kunne kommet godt ut av det hvis de hadde variert bruken av figurer hos museet, istedenfor å kun bruke den ene.

– Det er også synd at en tungvekter som Nasjonalmuseet ikke har fanget opp dette opp.