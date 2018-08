– Game of Thrones endret spillereglene

Gjennom sju år og sju sesonger har HBOs fantasyserie «Game of Thrones» fortalt om intriger i de sju kongerikene og maktkampen om jerntronen.

Nå er åttende og siste sesong ferdig innspilt i Belfast og i løpet av neste år får serien sin finale. Regissør Jeremy Podeswa har vært ansvarlig for en lang rekke av episodene som hittil er laget, og har også regissert flere episoder av en lang rekke av HBOs suksesserier, inkludert «The Handmaid's Tale» og «Six Feet Under».

Visuelt rikt univers

Jeremy Podeswa har regissert seks av episodene i «Game of Thrones». Foto: MIKE CASSESE / REUTERS

Han sier til NRK at «Game of Thrones» har endret spillereglene for hva et TV-drama kan og skal være.

– Jeg tror ikke at noen tidligere har prøvd på og lyktes i å lage en serie som er både intim og episk. Serien sørger for at man blir godt kjent med karakterene og deres prøvelser, ambisjoner og kompleksitet i en episk og storslått skapt verden. Det er veldig vanskelig å oppnå, og det som er unikt er suksessen ut ifra ambisjonene, sier han.

Podeswa sier at få serier ville ha tatt seg råd til å filme på flere ulike steder samtidig for å sikre seg et visuelt rikt univers.

– Hvis man trenger spektakulære lokasjoner, som Island, Spania, Marokko eller Malta, så drar man dit, sier regissøren om serien som er nominert til hele 22 Emmy-priser neste måned.

«Game of Thrones» har vunnet 38 Emmy og er nominert til enda 22 flere når de amerikanske TV-prisene deles ut i september. Foto: Helen Sloan / AP

Mobiltelefonen tar over

«Game of Thrones» har satt en rekke seerrekorder, og seertallene har økt jo lenger ut i serien man har kommet. Hver episode av sesong sju er i snitt sett av 30 millioner, alle plattformer inkludert. I tillegg er fanskaren av det svært dedikerte slaget.

Regissøren sier at han prøver å la være å tenke på forventningene foran hver sesong.

– Det kan være paralyserende å tenke på det. Du ønsker å gjøre folk tilfredse, men samtidig må man være trofast mot historiefortellingen. Underveis kan man tenke at «dette kommer folk til å virkelig like», men man må legge alt det til side og prøve å få scenene til å bli så sterke som mulig.

Podeswa, som kommer til Norge i forbindelse med Nordiske Seriedager i Oslo i september, sier at det opprinnelige skillet mellom hva som er film og hva som er TV-serie i stor grad er visket ut.

– Folk ser på levende bilder på ulike plattformer, og det har endret hvordan man tenker. Filmstudioer lager svært påkostede kinoproduksjoner, men så ser folk dem på mobiltelefonen sin. Man vet ikke hvordan folk konsumerer innholdet, og reglene for hvordan man skal lage innhold ment for liten eller for skjerm betyr ingenting lengre. Folk kommer til å se innholdet på sin egen måte uansett hva skapernes intensjoner er.