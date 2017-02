Etter fekteduell mot Per Midtstue Jensen (27) var det Christian Olowo (36) frå Bergen som gjekk ut av Anno. Ei rask innføring i fekting hadde gjort han sjølvsikker på førehand.

– Eg var 110 % sikker på at eg kom til å slå Per. Sjølv då han hadde 9 poeng var eg sikker på at eg kom til å vinne 10-9, seier Christian.

– Først var det herleg å kome heim, så tenkte eg pokker. Men, eg tapte for nokon som var flinkare enn meg.

Spel av for å sjå den spennande fekteduellen her.

Fekk nesten sjokk av å sjå seg sjølv i spegelen

Fem veker utan spegel overraska han då han kom tilbake til vår moderne kvardag, og såg at han hadde mista 15 kilo på vegen. Det vanskelegaste var å ikkje kunne forklare forandringa for omverda.

– Då eg kom til hotellrommet såg eg meg i spegelen, og eg fekk nesten sjokk. Kinnbeina var innsunkne og eg hadde blodårer nedover låra, seier Christian.

– Når eg først skulle tape for nokon er eg glad det var Araceli, seier Christian om sin konkurrent i sveinestykket. Foto: NRK/Strix

Christian melde seg på Anno av mange grunnar, for det første er det viktig for han å vise at også nordmenn med farge har ei norsk historie, for det andre er han fascinert av historie og handverk:

– Så var det rett og slett berre eventyret, eg er utruleg glad i det ukjende og å hoppe ut på djupt vatn. Å meistre noko du ikkje veit korleis du skal løyse, det er utruleg tilfredsstillande, seier han, og avslører at det han frykta mest på førehand var å fryse.

– Eg var heilt sikker på at vi kom til å sove i høyet!

1537 har ikkje alle 2016 sine bekvemmelegheiter, men det kan då vere koseleg likevel.

– Eg har fått litt mindre respekt for folk som seier dei ikkje har tid

Christian skulle gjerne ha fått vore svein, og fått leie gjengen i Anno på eit meisterstykke. Men i konkurransen om å bli svein tapte han til mot Araceli Quempumil, sjølv seier han at han starta for aggressivt og gjekk i si eiga felle.

– Sjølv i vikingtida blei veving sett på med respekt, seier Christian, som synest brikkevevinga minna han om pikslane han arbeider med i sitt daglege arbeid som produktutviklar i trykkeriet Molvik. Foto: NRK/Strix

– Det var utruleg gøy å lære seg å veve, spesielt med tanke på den lange tradisjonen og historia bak brikkevev, seier han, og viser til at det blant anna vart funne brikkevevar med ei kvinne på Osebergskipet.

Tilbake i Bergen er det betrakteleg meir avslapping og søvn enn det var i 1537, det å kunne ligge litt ekstra i senga er ein luksus han trur få tenkjer gjennom.

– Alle klagar på at vi har så lite tid, men vi har aldri hatt meir! Eg har fått litt mindre respekt for folk som seier dei ikkje har tid. For tid har du.

Som einaste representant for Bergen synest Christian likevel at han skuffar vestlandet litt når han ryk ut halvveges

– Det veit eg at eg kjem til å få høyre av venegjengen – eg blir mobba for det, det veit eg, seier han med eit smil.